‘La lista final’, la nueva serie de Chris Pratt que estrena Amazon Prime

Los seguidores del actor Chris Pratt ya están esperando el estreno de la serie La lista final en Amazon Prime el viernes 1 de julio. Una serie de acción y suspense que ha contado como protagonista con el conocido actor y con Antoine Fuqua como director y productor. Uno de los grandes estrenos del verano que se puede convertir en imprescindible para los fans del conocido actor.

La serie La lista final promete mucha acción y un ritmo trepidante. Una adaptación de la novela homónima de Jack Carr que se convirtió en todo un éxito de ventas. La serie explica la angustiosa historia de James Reece (Chris Pratt) después de que su pelotón de la Marina sufra una emboscada en una operación de alto riesgo.

Además el actor Chris Pratt también ejerce de productor ejecutivo junto a Antoine Fuqua, David DiGilio, el escritor, showrunner y creador de la serie y Jon Schumacher de Indivisible Productions. La lista final es una coproducción de Amazon Studios y Civic Center Media en asociación con MRC Televisión

¿Qué le ha ocurrido a James Reece?

James Reece, el protagonista de la serie de acción La lista final, vuelve después de la aciaga emboscada a su casa con su familia. James se acuerda solo de algunas cosas y sufre porque se pregunta constantemente si ha tenido alguna culpa sobre lo que ocurrió en esa emboscada.

^Pero cuando van saliendo a la luz nuevas pruebas sobre lo que ocurrió ese día, Reece, según la sinopsis de Amazon Prime,” descubre fuerzas oscuras que trabajan en su contra y que pueden poner en peligro no solo su seguridad y la de sus seres queridos”.

Un reparto de altura en La lista final

Además del actor Chris Pratt, la serie cuenta en el reparto con actores como Constance Wu, Taylor Kitsch, Jeanne Tripplehorn, Riley Keough, Arlo Mertz, Jai Courtney y JD Pardo. Además también están Patrick Schwarzenegger, LaMonica Garrett, Stephen Bishop, Sean Gunn, Tyner Rushing, Jared Shaw, Christina Vidal, Nick Chinlund, Matthew Rauch, Warren Kole, y Alexis Louder, entre otros.

Si te gustan las series de acción y suspense en el catálogo de Amazon Prime cuentan con producciones originales de altura como The Man in the High Castle de Philip K. Dick, Goliath con Billy Bob Thornton, Patriota de Steven Conrad o The Boys de Eric Kripke. La serie La lista final se une a este listado de series de Amazon Prime que se han convertido en las preferidas para muchos de sus usuarios.