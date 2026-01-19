Las 5 mejores series para empezar a ver en el Blue Monday

Desde 2005 se considera que el tercer lunes de enero es el Blue Monday o el día más triste del año. Un término que nació del marketing y la publicidad y que lo acunó el psicólogo Cliff Arnall, el aquel afirmó que había desarrollado una fórmula matemática para determinar cuál es el día más triste del año. Aunque muchos no creen en este fenómeno, os vamos a recomendar para pasar este Blue Monday 5 series que seguro os harán pasar un buen rato. Hemos elegido series de comedia que se pueden ver actualmente en las plataformas de streaming que destacan cada una por un motivo y con las que podrás olvidarte de todo y echarte unas risas con los que te acompañan en este día: El encargado, Ted Lasso, Machos alfa, Emily in Paris y Las chicas Gilmore. Descubre una manera diferente de afrontar este aciago día.

El encargado

En Disney+ se estrenó la primera temporada de esta serie de comedia en 2022 protagonizada por el actor Guillermo Francella que da vida a Eliseo, el conserje de un exclusivo edificio de viviendas. Aunque Eliseo parece un hombre amable, sencillo y dispuesto de ayudar a sus vecinos en cualquier momento, poco a poco el espectador se da cuenta de que es un manipulador nato, que le encanta entrometerse en sus vidas y que su objetivo es controlar todo lo que pasa en la comunidad. Cuando en la junta de propietarios se propone hacer una piscina en la terraza donde se encuentra su vivienda, Eliseo ve amenazado su empleo y decide enfrentarse a la situación para conservarlo. En Disney+ se pueden ver las tres primeras temporadas y este 2026, aunque todavía no sabemos la fecha concreta, llegará la cuarta.

Ted Lasso

También os recomendamos esta serie de comedia que se puede ver en Apple TV+, de la cual se estrenó la tercera temporada en 2023. Una serie protagonizada por un entrenador de futbol americano, papel que borda el actor Jason Sudeikis, que a sus 45 años termina como el técnico de un equipo de futbol soccer inglés. Esta comedia creada por Bill Lawrence transmite en cada uno de sus episodios buen rollo y optimismo, aunque el equipo pierda y no logré remontar.

Machos Alfa

Esta serie de comedia española estrenó su primera temporada en diciembre de 2022 y después de cuatro entregas se ha consolidado como una de las más vistas de la plataforma Netflix en nuestro país. Sus cuatro protagonistas siguen igual de confundidos que en el primer episodio y eso que lo han intentado todo para adaptarse a las nuevas circunstancias de la masculinidad moderna. Con una quinta temporada ya confirmada por Netflix, puede ser una buena opción para echarse unas risas este Blue Monday.

Emily in Paris

Para los que buscan una serie para desconectar y pasar un buen rato os recomendamos esta serie que también es una de las más vistas de Netflix. Su primera temporada se estrenó en 2020 y nos sorprendió con las aventuras de Emily Cooper, una original joven de Chicago que se muda a París para trabajar en la agencia de marketing Savoir y descubre un mundo totalmente diferente. Emily conocerá el amor gracias a Gabriel, un vecino que trabaja como cocinero en Chez Lavaux que es el novio de Camille. La cuarta temporada se acaba de estrenar y Emily se ha trasladado a Roma para abrir allí una sucursal de la agencia de marketing. Además de su sugerente fotografía, destaca en esta serie la genial interpretación de los actores Lily Collins, Ashley Park, Philippine Leroy Beaulieu, Lucas Bravo, Bruno Gouery o Camille Razat, entre otros.

Las chicas Gilmore

Por último, para los más románticos y nostálgicos os recomendamos esta serie que cuenta con 7 temporadas y 22 episodios y que se puede disfrutar en las plataformas de streaming Netflix, Disney+ y Prime Video. Una serie creada por Amy Sherman-Palladino y Daniel Palladino, su esposo. Esta serie de comedia está protagonizada por Lorelai Victoria Gilmore, papel que interpreta la actriz Lauren Graham, y por su hija adolescente Lorelai «Rory» Leigh Gilmore, a la que da vida la actriz Alexis Bledel que viven juntas en la localidad ficticia de Stars Hollow. Durante sus 22 episodios se va viendo la evolución de su relación con sus padres y su entorno desde la adolescencia de Rory y su paso por el colegio Chilton hasta su ingreso en la universidad que era el sueño de la pequeña Gilmore.

También se puede ver otra serie capítulos llamada Las 4 estaciones de las chicas Gilmore que sigue la historia de Lorelai y Rory diez años después de lo que ocurrió en la serie Las chicas Gilmore. Una serie amable que trasmite ese sentimiento de confort que puede ser una buena opción para el blue Monday.