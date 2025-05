Ya está aquí el HONOR 400 Lite con acceso ultrarrápido a la cámara, así que… ¡sonríe!

¿Alguna vez te has perdido un momento único porque no pudiste sacar la foto a tiempo? ¡Eso es historia! Con el nuevo HONOR 400 Lite, cada instante se captura en un click. Este smartphone con acceso ultrarrápido a la cámara asegura que no te pierdas ni un solo segundo, convirtiendo cada clic en una emoción.

HONOR, la marca de tecnología global, lanza HONOR 400 Lite, un smartphone que transforma la fotografía móvil y la tecnología de pantallas gracias a la potencia de la inteligencia artificial. Con su botón de cámara IA que facilita el control de la cámara de forma intuitiva, una cámara principal de 108 MP con funciones de zoom avanzadas, y una pantalla AMOLED brillante de 3500 nits con 120 Hz de tasa de refresco, HONOR 400 Lite promete llevar tu experiencia móvil a otro nivel.

Botón de Cámara IA

Pensado para los amantes de la fotografía, HONOR 400 Lite lleva las características de su cámara al siguiente nivel con el innovador Botón de Cámara IA, el primero de su clase en un smartphone Android. Este botón dedicado no sólo facilita el control de la cámara, sino que también ofrece una visión inteligente.

Con solo mantener el botón presionado durante un segundo, los usuarios pueden capturar una expresión o un momento en un solo click. Y, para grabar vídeos, basta con presionar y mantener el botón para empezar a grabar de inmediato. El modo de disparo profesional mejora aún más el control, permitiendo enfocar con un toque y hacer zoom deslizando de manera sencilla. Así, HONOR 400 Lite asegura una experiencia fotográfica fluida y sin esfuerzo gracias a sus controles intuitivos.

Acceso rápido a Google Lens

Además, el Botón de Cámara IA de HONOR 400 Lite te da acceso rápido a Google Lens, lo que te permite explorar e interactuar con tu entorno de manera sencilla. Esta función se integra a la perfección con Smart Vision (Google Lens), convirtiendo tu smartphone en una potente herramienta para explorar y aprender. Identifica plantas, animales y obras de arte con facilidad, o traduce textos de menús y señales en tiempo real, ¡y todo en más de 100 idiomas! Resuelve preguntas académicas o compra productos escaneando códigos con facilidad: Google Lens abre un mundo de posibilidades directamente desde tu cámara. Además, el Botón Gemini Power lleva la funcionalidad del dispositivo aún más allá, proporcionando acceso rápido a herramientas de edición como AI Eraser y AI Outpainting, para mejorar tus fotos de forma sencilla y sin complicaciones.

Experiencia excepcional en cada disparo

HONOR 400 Lite viene con una cámara principal de 108MP y una cámara de 5 MP para gran angular y profundidad, lo que te permite capturar cada momento cotidiano con una calidad impresionante y un detalle increíble. La apertura f/1.75 de la cámara principal asegura una excelente captación de luz, incluso en condiciones de poca luz, lo que la hace perfecta para la fotografía nocturna. Al activar el modo HIGH-RES, la cámara principal ofrece imágenes ultra definidas con una claridad y fidelidad excepcionales.

Además, la cámara crea un efecto bokeh natural, imitando la visión humana al difuminar suavemente los objetos cercanos mientras resalta los más lejanos, creando retratos artísticos y cautivadores. Pensado para los amantes de los retratos, el dispositivo incluye tres modos especializados: 1x Retrato Ambiental, 2x Retrato Clásico y 3x Retrato Cercano, que ofrecen la flexibilidad de trabajar con diferentes distancias focales y efectos creativos.

La cámara frontal de HONOR 400 Lite no se queda atrás, con una impresionante resolución de 16 MP, diseñada para capturar selfies llenos de detalle, incluso en condiciones de luz difíciles. Gracias a la potencia de HONOR Image Engine AI, el dispositivo utiliza HONOR RAW Domain Algorithm para equilibrar de manera inteligente las luces y sombras, evitando la sobreexposición en áreas brillantes y conservando los detalles más sutiles en las zonas oscuras. Para selfies en condiciones de poca luz, el dispositivo incluye una luz frontal que crea un resplandor suave, añadiendo profundidad y brillo a los retratos, dando a los usuarios un acabado profesional y pulido.

Pantalla AMOLED

HONOR 400 Lite llega con una espectacular pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas, que te sorprenderá con colores vibrantes y un brillo excepcional para que disfrutes al máximo de cada contenido. Gracias a su tasa de refresco de 120Hz, resolución 1080×2412 y una relación pantalla-cuerpo del 93,7%, las imágenes son súper fluidas y nítidas. Además, soporta 16,7 millones de colores y cubre el 100% del gamut de colores DCI-P3, lo que garantiza una reproducción de colores increíblemente precisa y rica. Con 394 PPI de densidad de píxeles, cada detalle se ve claro y realista. Y si eso no fuera suficiente, la pantalla alcanza un brillo máximo, de 3500 nits, por lo que podrás ver todo perfectamente, incluso bajo el sol más fuerte.

Pensado para cuidar de tus ojos, HONOR 400 Lite incluye siete tecnologías de cuidado ocular para reducir la fatiga visual y mejorar tu comodidad. Su 3840Hz PWM Dimming elimina el parpadeo de la pantalla, mientras que la Hardware Low Blue Light Technology reduce la exposición a la luz azul perjudicial. Además, con Dynamic Dimming, la pantalla ajusta el brillo para simular la luz natural y aliviar la fatiga ocular, y la función Circadian Night cambia a tonos cálidos por la noche para ayudarte a dormir mejor, favoreciendo la producción de melatonina.

Para hacer tu experiencia aún más cómoda, HONOR 400 Lite cuenta con Ajuste Automático de Brillo, que adapta la pantalla a las condiciones de luz de tu entorno. También incluye un Modo E-Book que transforma la pantalla en una experiencia más parecida al papel, mucho más suave para los ojos mientras lees. Y para que todo sea aún más rápido y sencillo, tiene un sensor de huellas dactilares bajo la pantalla, para desbloquearlo en un instante.

Diseño fino, moderno y duradero

Disponible en 3 colores de última tendencia, Gris Terciopelo, Negro Terciopelo y Verde Marrs, HONOR 400 Lite destaca por su estética minimalista y su diseño de lente de cámara geométrica. Gracias al proceso Excimer, la superficie tiene un acabado pulido y libre de reflejos, ¡para que siempre luzca impecable! Su textura suave tipo soft mist, con detalles a escala nanométrica, le da un toque aterciopelado que no solo es bonito a la vista, sino también un placer al tacto.

Con solo 171g de peso y un perfil súper delgado de 7,29mm, HONOR 400 Lite es ligero y fácil de llevar a todas partes. Pensado para resistir el uso diario, el dispositivo cuenta con la certificación, SGS Five-Star Drop Resistance, garantizando resistencia ante caídas accidentales. Además, incluye tecnología IP64 y también se puede usar la pantalla con las manos mojadas, lo que te permite usarlo con total fluidez, incluso en condiciones húmedas o mojadas.

Potenciado por el MediaTek Dimensity 7025-Ultra, HONOR 400 Lite ofrece un rendimiento impresionante, ideal para las necesidades de los smartphones modernos. Este procesador soporta pantallas de alta frecuencia de fotogramas, potentes capacidades de imagen y conectividad 5G ultrarrápida, siendo perfecto para los usuarios que buscan alto rendimiento. Su arquitectura de 8 núcleos incluye dos núcleos ARM Cortex-A78 de alto rendimiento que alcanzan hasta 2,5 GHz, junto con seis núcleos Cortex-A55 que funcionan a 2 GHz para optimizar la eficiencia. Este diseño asegura una experiencia multitarea fluida, un rendimiento rápido en apps y un manejo sin esfuerzo de tareas exigentes como juegos o edición de vídeo. Además, su módem 5G integrado lleva la experiencia móvil a otro nivel, con descargas ultrarrápidas, streaming de baja latencia y conexiones estables, todo para ofrecerte lo último en tecnología móvil.

Rendimiento excepcional

HONOR 400 Lite cuenta con una batería de 5230mAh Li-ion polímero, ofreciendo una duración excepcional y un rendimiento fiable para que no te falte energía en tu día. Junto con el cargador rápido HONOR SuperCharge, de 35W, podrás cargarlo hasta un 52% en solo 30 minutos y alcanzar el 100% en tan solo 73 minutos, para que sigas disfrutando de tus momentos sin interrupciones. Además, la batería está diseñada para durar más, conservando más del 80% de su capacidad incluso después de 1.000 ciclos de carga.

Impulsado por el MediaTek Dimensity 7025-Ultra, HONOR 400 Lite ofrece un rendimiento excepcional diseñado para los smartphones más modernos. Este procesador soporta pantallas de alta frecuencia de fotogramas, capacidades de imagen de última generación y conectividad 5G ultrarrápida, lo que lo convierte en la opción ideal para los usuarios más exigentes. En su núcleo, cuenta con una arquitectura de ocho núcleos, con dos núcleos ARM Cortex-A78 de alto rendimiento que alcanzan hasta 2,5 GHz, y seis núcleos Cortex-A55 de bajo consumo que llegan hasta 2 GHz, lo que garantiza un rendimiento eficiente y fluido.

Este diseño de procesamiento heterogéneo asegura una multitarea sin interrupciones, un rendimiento rápido en las apps y un manejo sin esfuerzo de tareas exigentes, como juegos o edición de vídeo. Además, su módem 5G integrado mejora aún más la experiencia con descargas ultrarrápidas, streaming de baja latencia y conexiones estables, llevando tu experiencia móvil a la siguiente generación.

Además, HONOR 400 Lite ofrece hasta 256 GB de almacenamiento ultragrande, complementado con la tecnología HONOR RAM Turbo (8 GB + 8 GB). Ya sea jugando, transmitiendo contenido o realizando múltiples tareas a la vez, HONOR 400 Lite te ofrece una experiencia rápida, fluida y extremadamente receptiva.

Precios y disponibilidad

El HONOR 400 Lite estará disponible en Gris Terciopelo, Negro Terciopelo y Verde Marrs a un precio de 299 euros.