Thomson presenta en IFA su nueva generación de aparatos de TV

Thomson celebra su 130 aniversario y ha presentado en IFA 2023, la mayor feria europea de electrónica de consumo y electrodomésticos. su última gama de televisores, ordenadores portátiles, productos de audio, además de pequeños y grandes electrodomésticos. Pero ha sido en aparatos de TV en donde ha querido dar énfasis a su oferta de novedades para el gran público, con productos interesantes y que abarcan una amplia gama de espectros.

Las estrellas de la TV de Thomson en IFA

En cuanto a aparatos para TV, el compromiso de la marca es el de ofrecer propuestas tanto para aquellas personas que van buscando lo último en cuanto a prestaciones como para quienes desean hacerse con un televisor de buenas características, pero que no incorpore nada que no vaya usar. Este último concepto es el de su gama Easy. Nadie desea encontrarse funciones que, para algunos usuarios, pueden ser complejas o innecesarias, y por ello, este concepto responde a quienes buscan la calidad a precio pequeño y sencillez de uso.

La respuesta a la TV en cualquier parte

Siempre que se disponga de una fuente de alimentación de bajo voltaje como la de un mechero, los televisores de camping Thomson son una buena respuesta para los amantes del camping. Para cualquier actividad al aire libre lejos de una toma de corriente de 220 voltios, ofrece entretenimiento independientemente del lugar. Además, estos modelos maximizan el espacio, ya que los marcos son reducidos, tanto en el modelo de 24 pulgadas como en el de 32 pulgadas. Otro detalle es que los pies pueden fijarse en cualquiera de los extremos de la pantalla, o más cerca del centro, con una distancia entre ambos de sólo 29 cm, lo que permite colocarlos en prácticamente cualquier soporte estrecho, mesa de camping u otro.

Tampoco se necesita antena, siempre y cuando haya Wi-Fi, como ocurre en la mayoría de los campings, o un smartphone esté dentro del alcance y haya una red de daros móviles. Basta con compartir la conexión del smartphone y conectar el televisor por Wi-Fi. Equipada con Android TV, la pantalla puede entonces emitir televisión en streaming, por ejemplo a través de una aplicación como Molotov, y dar acceso a la televisión a la carta o a servicios de vídeo a la carta como Netflix, MyCanal, Disney+ o Prime Video. Gracias al Chromecast integrado, también es fácil transmitir vídeos directamente desde el smartphone.

Scenium: para amantes del diseño

Con este nuevo televisor presentado en primicia en IFA, Thomson incorpora además de la calidad de imagen del OLED, la posibilidad de hacer transparente la pantalla cuando no se utiliza En definitiva, el televisor ya no es un objeto que se introduce en el hogar con una integración más o menos discreta. La pantalla es esencialmente un cristal transparente que se ha convertido en un elemento decorativo en sí mismo, que no tratamos de ocultar sino de resaltar. En cierto modo, es la culminación del concepto original de Scenium, cuyo objetivo era no ofrecer nada más que la imagen prescindiendo del electrodoméstico.

Thomson ha querido así presentar su oferta de televisores para el gran público, siendo teniendo un amplio abanico de posibilidades y pensada para cualquier tipo de usuario. La marca francesa sigue en vanguardia a la hora de ofertar productos lo suficientemente competitivos a unos precios muy atractivos.