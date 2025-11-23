La seguridad del hogar entra en una nueva fase: así está cambiando todo la tecnología inteligente

La digitalización de las viviendas está impulsando una nueva generación de soluciones de vigilancia que combinan conectividad, inteligencia artificial y sistemas de alerta en tiempo real. Estas herramientas permiten reforzar la seguridad en el hogar de forma accesible y adaptable a cualquier tipo de usuario. Para conocer dónde se sitúa hoy el sector y qué innovaciones están marcando el ritmo, hablamos con Laura Anós, Brand Marketing Manager de eufy en España.

Pregunta. — ¿Qué papel juega hoy la tecnología doméstica inteligente en la prevención real de los robos en viviendas?

Respuesta. — La tecnología doméstica inteligente juega un papel fundamental en la seguridad del hogar. En España, los datos del Ministerio del Interior muestran que solo el 38% de los hogares cuenta con algún sistema de seguridad, pero más del 60% de los ladrones evitarían una casa protegida con alarmas. Las cámaras inteligentes, como las de eufy, permiten vigilar puntos vulnerables, enviar alertas en tiempo real y disuadir a los intrusos, aportando tranquilidad y protección tanto en el día a día como en periodos vacacionales.

P. — Muchos usuarios se preocupan por la privacidad. ¿Cómo gestiona eufy la protección de los datos que captan sus cámaras de seguridad?

R. — La protección de la privacidad es una prioridad fundamental para la marca. Todas las cámaras de seguridad están diseñadas para garantizar que los datos captados permanezcan siempre bajo el control del usuario. En lugar de almacenar las grabaciones en servidores externos o en la nube, eufy opta por el almacenamiento local cifrado. Esto significa que los vídeos y datos se guardan directamente en el dispositivo o en la HomeBase, protegidos mediante sistemas avanzados de cifrado que solo el propietario puede desbloquear.

P. — ¿Qué avances destacan en las nuevas cámaras, como la soloCam E42 o la eufyCam S4, respecto a generaciones anteriores?

R. — Las nuevas cámaras eufy soloCam E42 y eufyCam S4 destacan por su fácil instalación, calidad de imagen superior y funciones avanzadas de vigilancia. La soloCam E42 permite una vigilancia total desde un único punto y es ideal para entornos urbanos. La eufyCam S4 está pensada para viviendas con grandes exteriores, ofreciendo cobertura ampliada y mayor autonomía. Ambas incorporan mejoras en visión nocturna y conectividad, además de funciones basadas en IA para detectar movimientos sospechosos y diferenciar entre personas, animales o vehículos. Por ejemplo, en mi casa tengo instalada una eufyCam S4 para controlar el jardín y la entrada principal; gracias a la IA integrada, puedo recibir alertas precisas solo cuando se detecta la presencia de personas, evitando falsas alarmas por mascotas o ramas movidas por el viento.

P. — ¿Hasta qué punto la inteligencia artificial está mejorando la detección de movimiento y reduciendo las falsas alarmas?

R. — La inteligencia artificial permite detectar movimiento de forma inteligente, enviando alertas únicamente cuando se identifica actividad relevante. Esto reduce de manera notable las falsas alarmas, haciendo que la vigilancia sea más eficiente y menos intrusiva. Para eufy, este avance supone un paso adelante, ya que la IA no solo mejora la precisión y fiabilidad de los sistemas, sino que también permite ofrecer soluciones más personalizadas y adaptadas a las necesidades reales de los usuarios.

P. — ¿Qué factores deberían priorizar los usuarios al elegir una cámara de seguridad según el tipo de vivienda o estilo de vida?

R. — Lo más importante es identificar las zonas que necesitan protección, porque no es lo mismo cubrir interiores que exteriores. Además, la calidad de imagen y visión nocturna, la conectividad y el almacenamiento seguro, la detección inteligente de movimiento, la facilidad de instalación y el tipo de alimentación (cable, batería o solar) son claves en la decisión. Cada hogar es único, por lo que es esencial adaptar la elección al estilo de vida de cada familia. Con eufy hay dispositivos pensados para cada escenario.