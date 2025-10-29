Amazon lanza en España el nuevo Echo Studio: más potencia, más graves y sonido Dolby Atmos envolvente

Amazon ha lanzado oficialmente en España el nuevo Amazon Echo Studio, su altavoz inteligente más avanzado hasta la fecha. Rediseñado por dentro y por fuera, este modelo ofrece una experiencia de sonido envolvente con Dolby Atmos, graves más profundos y una integración total con el ecosistema Alexa, pensado para transformar cualquier salón en una auténtica sala de conciertos doméstica.

Un sonido que envuelve cada rincón

El Amazon Echo Studio redefine lo que puede esperarse de un altavoz inteligente. Su sistema de cinco altavoces direccionales reproduce el sonido con una precisión casi tridimensional, haciendo que las voces, los instrumentos y los efectos parezcan venir de distintos puntos de la habitación. El resultado es una escena sonora amplia, rica y natural, especialmente notable en conciertos en directo o películas con gran carga sonora.

La clave está en la tecnología de adaptación al espacio, que analiza automáticamente la acústica del entorno y ajusta la reproducción para obtener el mejor resultado posible. No importa si el altavoz se coloca en una esquina o en el centro del salón: el audio se optimiza en segundos para lograr un equilibrio perfecto entre graves, medios y agudos.

Nuevo chip AZ3 Pro y tecnología Omnisense

Bajo su carcasa de color grafito se esconde el chip AZ3 Pro, que mejora la velocidad de respuesta y la gestión de tareas simultáneas. Gracias a él, el altavoz reacciona con mayor soltura a los comandos de voz y permite controlar con precisión el hogar conectado.

Incorpora la tecnología Omnisense, capaz de activar rutinas o ajustar dispositivos según la temperatura o la detección de presencia. Esto significa que el Echo Studio puede encender luces, climatizar la casa o lanzar una playlist relajante al detectar que llegas a casa.

Un cine en casa con Dolby Atmos

El nuevo Echo Studio no solo está diseñado para escuchar música. También se integra con dispositivos Fire TV para reproducir películas y series con Dolby Atmos, generando un efecto de inmersión total. Quien prefiera un sonido más potente puede vincular dos unidades para obtener un estéreo real o activar la función de audio multiestancia y disfrutar la misma canción en toda la casa.

La compatibilidad con servicios como Amazon Music, Spotify o Apple Music completa un ecosistema pensado para cualquier usuario que quiera una experiencia de audio superior sin depender de equipos externos.

Privacidad, diseño y sostenibilidad

Amazon ha reforzado el apartado de privacidad con múltiples capas de protección, entre ellas un botón físico para desconectar los micrófonos. El altavoz está fabricado con materiales reciclados y su diseño sobrio, en color Grafito, combina fácilmente con cualquier estilo decorativo.

Alexa, siempre en el centro de la acción

El asistente Alexa sigue siendo el corazón del dispositivo. Desde consultar el tiempo hasta pedir una receta, crear listas o controlar electrodomésticos, su integración con el Amazon Echo Studio es completa. Además, las nuevas rutinas y la compatibilidad con miles de skills hacen que cada usuario pueda personalizar su experiencia al máximo.

Precio y disponibilidad en España

El Amazon Echo Studio ya está disponible en Amazon.es por 239,99 euros. Su combinación de potencia, precisión sonora y funciones inteligentes lo convierte en la apuesta más seria de la compañía dentro del segmento premium de altavoces domésticos.