El producto estrella de Apple es un peligro: las situaciones más arriesgadas que se han dado hasta el momento

Las Apple Vision Pro son unas gafas inteligentes recién lanzadas por Apple. Con un diseño elegante y características avanzadas, prometen revolucionar la experiencia de realidad aumentada.

Equipadas con potentes procesadores y sensores de última generación, ofrecen una integración perfecta con los dispositivos Apple, proporcionando una experiencia inmersiva única. Sin embargo, ya se han reportado problemas de seguridad que representan un riesgo para los usuarios.

Las Apple Vision Pro son las nuevas gafas inteligentes de Apple que ofrecen una experiencia de realidad extendida. Aunque no son opacas, integran controles como la corona digital y una variedad de sensores y cámaras. La interfaz, similar a la de macOS y iPadOS, permite interactuar con aplicaciones conocidas y usar accesorios de Mac. Están diseñadas principalmente para entornos interiores y cuentan con tecnologías como el chip M2 y ‘Optic ID’ para reconocimiento facial.

Tim Cook, CEO de Apple, anunció el lanzamiento de Apple Vision Pro como el inicio de una nueva era en la computación, describiéndolo como un avance comparable a la introducción de la Mac y el iPhone. Por su parte, Mike Rockwell, vicepresidente de Technology Development Group de Apple, destacó la innovación detrás de este dispositivo, describiéndolo como una computadora espacial compacta e integrada, que ofrece experiencias increíbles y nuevas oportunidades para los desarrolladores.

Nuevas experiencias

Apple Vision Pro representa una revolución en la forma en que los usuarios interactúan con sus aplicaciones favoritas, capturan recuerdos y disfrutan del entretenimiento.

Con su interfaz tridimensional, visionOS ofrece un lienzo infinito para las aplicaciones, permitiendo que traspasen los límites de la pantalla. Además, la compatibilidad con Magic Keyboard y Magic Trackpad brinda nuevas formas de productividad y creatividad.

Por otro lado, las dos pantallas de ultra alta resolución y el avanzado sistema de audio espacial transforman cualquier espacio en un cine personal, ofreciendo experiencias de entretenimiento impactantes. Los entornos inmersivos amplían el mundo que nos rodea con paisajes dinámicos, mientras que la primera cámara tridimensional de Apple permite capturar, rememorar y sumergirse en los recuerdos favoritos con audio espacial.

En cuanto a las llamadas de FaceTime, se aprovecha el espacio que nos rodea para reflejar a los participantes en mosaicos a escala real, creando una sensación de presencia más auténtica. Con un nuevo App Store y la compatibilidad con cientos de miles de aplicaciones diseñadas para iPhone y iPad, Vision Pro ofrece aún más posibilidades para explorar y disfrutar de nuevas experiencias con las aplicaciones.

Situaciones de peligro en Estados Unidos

El avance tecnológico representado por las gafas inteligentes Apple Vision Pro ha llevado a los usuarios a explorar sus funcionalidades en diversos entornos, desde la calle hasta espacios cerrados como gimnasios o centros comerciales.

Ok maybe I should get an apple vision pro pic.twitter.com/tuQoE53zQf

A través de numerosos vídeos compartidos en redes sociales, se puede observar cómo los usuarios integran estas gafas en su vida cotidiana, interactuando con interfaces virtuales mientras realizan actividades diarias.

Sin embargo, este avance también ha generado preocupaciones sobre la seguridad y el impacto social de su uso en público. Aunque las pantallas flotantes de las Vision Pro permiten a los usuarios mantenerse conscientes de su entorno, existe el riesgo de distraerse y aislarse del mundo real.

Working in the NYC subway on the go with Apple Vision Pro?! 🤯🤯 pic.twitter.com/iVWiYlxjxP

— Alexxxx (@haig98) February 3, 2024