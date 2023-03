No lo creerás, este corto está grabado con el nuevo Samsung Galaxy S23 Ultra

El nuevo Samsung Galaxy S23 Ultra se ha perfilado como uno de los dispositivos más capaces a la hora de grabar vídeo. Incluso es capaz de hacerlo en 8K y ofrecer gran cantidad de opciones para poder montar películas de carácter épico. Y esto es lo que ha realizado, nada menos que el director asiático Hong-jin, que en colaboración con la marca ha firmado un corto de casi 12 minutos con el Samsung Galaxy S23 Ultra.

FAITH: el corto grabado con un móvil

Hong-jin es conocido por películas como The Chaser, The Yellow Sea y The Wailing y por su estilo característico que por lo general refleja una imagen oscura y terrorífica y una puesta en escena única para crear suspense y entusiasmo. Para FAITH, Hong-jin aprovecha varias características de la cámara de Galaxy S23 Ultra para producir imágenes preciosas con detalles claros, incluso grabando con una iluminación tenue.

«Quería enseñar que puedo hacer clips que están a nivel profesional con el Galaxy S23 Ultra», dijo Hong-jin, «y esta experiencia ha sido tanto interesante como emocionante». Además de ser capaz de capturar detalles de objetos incluso en la oscuridad, Hong-jin señaló: «Creo que un gran avance ha sido que puedo capturar movimientos vívida y fácilmente en cualquier ángulo con el Galaxy S23 Ultra, lo cual hubiera sido imposible con una cámara más».

En 2022, Samsung introdujo su función Nightography, que permite a los usuarios tomar fotografías claras y limpias en situaciones de poca luz. En 2023, el Galaxy S23 Ultra introdujo aún más soluciones de vanguardia para fotografía y vídeo, adaptadas a casi cualquier situación lumínica. En FAITH, los espectadores podrán ver esos avances de cerca, como el procesamiento de señales de imagen (ISP) mejorado con IA, que mejora el color y los detalles y duplica la estabilización óptica de la imagen (OIS), lo cual reduce la sensación de desenfoque y agitación minimizando las vibraciones de los movimientos del fotógrafo.

El director de cine Chung Jung-Hoon, quien trabajó con Hong-jin en FAITH, dijo que él «había intentado reducir la iluminación más incluso para crear una atmósfera más oscura que si estuvieran grabando una película normal, y para mi sorpresa, los detalles seguían vivos. La función HDR del Galaxy S23 Ultra me ha ayudado a grabar en secciones oscuras».

«Incluso cuando la cámara estaba constantemente moviéndose, no perdí el enfoque, y lo que me sorprendió más de Galaxy S23 Ultra fue que la tasa de refresco de 120Hz de su pantalla permitió visualizar un desenfoque de movimiento y una velocidad tan naturales como una cámara profesional de alta velocidad».

No es la primera vez que hablamos de películas rodadas íntegramente con un teléfono móvil. Los directores se atreven ya a realizar incluso largometrajes con este tipo de dispositivos, ya que con el debido tratamiento posterior, los resultados no dejan de ser sorprendentes.