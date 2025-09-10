¿Cuándo podré comprar el iPhone 17 y cuáles son los precios?

Tras el anuncio de ayer, Apple abre la reserva este viernes 12 de septiembre y pondrá los nuevos teléfonos a la venta el viernes 19 de septiembre tanto en la Apple Store online como en distribuidores autorizados. Como suele ocurrir, las primeras remesas pueden agotarse con rapidez, así que conviene reservar si quieres recibirlo desde el lanzamiento. Aun así, Apple mantendrá abastecimiento progresivo en las semanas siguientes, por lo que quienes no reserven podrán comprarlo en tienda física y online a medida que entre stock. Estos son los precios de la serie del iPhone 17 en España.

Cuánto cuesta cada modelo

Apple ha escalonado los precios según tamaño, materiales y cámaras. El iPhone 17 Air se coloca como la propuesta más ligera, el iPhone 17 como opción estándar y los Pro suben el listón en fotografía y pantalla. Debajo tienes el detalle con los precios oficiales del iPhone 17 para España, sin cuotas mensuales.

Tabla de precios y capacidades

Modelo Capacidad Precio en España iPhone 17 Air 256 GB 959 € iPhone 17 Air 512 GB 1.209 € iPhone 17 256 GB 1.219 € iPhone 17 512 GB 1.469 € iPhone 17 1 TB 1.719 € iPhone 17 Pro 256 GB 1.319 € iPhone 17 Pro 512 GB 1.569 € iPhone 17 Pro 1 TB 1.819 € iPhone 17 Pro Max 256 GB 1.469 € iPhone 17 Pro Max 512 GB 1.719 € iPhone 17 Pro Max 1 TB 1.969 € iPhone 17 Pro Max 2 TB 2.469 €

Qué cambia entre modelos

Aunque comparten el ADN de iOS 18 y mejoras en rendimiento y autonomía, cada iPhone 17 apunta a un público diferente. El iPhone 17 Air apuesta por un chasis más ligero y un precio más ajustado que lo hacen atractivo para quien prioriza comodidad sin renunciar a potencia. El iPhone 17 es la opción equilibrada, con la configuración más versátil para la mayoría. En la parte alta, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max se enfocan en fotografía avanzada, pantallas más grandes con más brillo y tecnologías exclusivas que suelen preferir usuarios que editan foto y vídeo o quienes quieren lo máximo en batería y panel.

Cómo comprar el iPhone 17 el día de salida

La reserva se activa el 12 de septiembre a las 14:00 horas desde la Apple Store y comercios autorizados. Para aumentar opciones de recibirlo el 19, conviene iniciar sesión con método de pago y dirección guardados, elegir capacidad y color antes de la apertura y cerrar la compra en cuanto se habilite. Si llegas tarde y aparece fecha de entrega posterior, siempre puedes probar la opción de recogida en tienda, que a menudo libera unidades en el propio lanzamiento.

Esperar a las primeras unidades

Sobre el papel, las especificaciones sitúan a la familia iPhone 17 entre los lanzamientos más potentes del año. Sin embargo, y como hacemos siempre, habrá que esperar a que lleguen las primeras unidades para probarlos a fondo y certificar si las mejoras de cámara, pantalla y autonomía se traducen en un salto real en el día a día. En OKDIARIO seguiremos publicando impresiones y comparativas en cuanto los tengamos en mano.