estafas

Cuidado con la estafa del paquete pendiente de entrega que suplanta a DHL

La estafa del paquete regresa de nuevo este otoño

He probado la EZVIZ H9c Dual 2K y esta cámara vigila tu casa de día y de noche

Qué es Matter y cómo unifica los dispositivos de domótica en casa

estafa del paquete
Foto: Unsplash
Nacho Grosso
  • Nacho Grosso
  • Cádiz (1973) Redactor y editor especializado en tecnología. Escribiendo profesionalmente desde 2017 para medios de difusión y blogs en español.

La estafa del paquete es recurrente y ha vuelto este otoño. Los ciberdelincuentes están perfeccionando cada vez más sus métodos para engañar a los usuarios. Una de las estafas más recientes suplanta a DHL, imitando sus correos y páginas web casi a la perfección. Todo comienza con un email aparentemente inocente que avisa de un paquete en espera y termina en una pantalla en la que te piden introducir tu tarjeta bancaria. Veamos paso a paso cómo funciona.

El correo inicial

En la primera captura vemos un mensaje que simula proceder de DHL. Habla de un paquete pendiente de recibir instrucciones y sugiere hacer clic en “Seguir mi paquete”. Aunque parece legítimo, el remitente y el dominio ya muestran que no es la web oficial. Aquí empieza la estafa.

estafa del paquete
Captura: Nacho Grosso

Una web que imita la de DHL

La segunda imagen muestra la página a la que dirige el enlace. El diseño está muy conseguido: logotipos, colores corporativos, apartados como “Rastrear” o “Servicio al cliente”. Sin embargo, la dirección es servicio.seguimiento.eu, un dominio fraudulento que intenta hacerse pasar por el original.

estafa del paquete
Captura: Nacho Grosso

El envío en espera

La tercera imagen de la estafa del paquete presenta el supuesto estado del paquete: “El envío está en espera”. Para añadir credibilidad, inventan un número de guía y aseguran que hay un coste mínimo de 1,90 € en aranceles. Es un clásico en este tipo de fraudes: pedir pequeñas cantidades para que el usuario no sospeche.

estafa del paquete
Captura: Nacho Grosso

Petición de datos personales

Ahora tenemos un formulario en el que solicitan nombre, apellidos, fecha de nacimiento, correo electrónico y teléfono. Ninguna empresa de mensajería pide este tipo de datos sensibles para liberar un paquete. Es otra capa de la trampa.

estafa del paquete
Captura: Nacho Grosso

Confirmación de dirección

En la quinta pantalla piden la dirección completa de entrega: calle, ciudad y código postal. El objetivo sigue siendo recopilar información personal que luego puede ser usada en otros fraudes.

Captura: Nacho Grosso

El paso más peligroso

Finalmente, la última captura muestra el formulario donde solicitan los datos de la tarjeta de crédito. Piden número, fecha de caducidad y código de seguridad, acompañados de logotipos de Visa y Mastercard para dar confianza. Pero en realidad es una página falsa diseñada para robar tus datos financieros.

Captura: Nacho Grosso

Cómo evitar caer en la estafa

La clave está en detectar las señales, remitente extraño, dominios que no son dhl.com, pagos simbólicos como gancho y formularios excesivos. La empresa de paquetería nunca te pedirá datos bancarios por correo ni a través de enlaces externos.

Si recibes algo similar, lo recomendable es no pinchar, no pagar y borrar el mensaje. Y si realmente esperas un envío, entra siempre directamente en la web oficial de DHL para comprobarlo. Las estafas son cada vez más habituales y se perfeccionan al máximo para que piques.

Lo último en Tecnología

Últimas noticias