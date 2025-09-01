La nueva estafa que entra por tu móvil: la opción que debes desactivar para no ser una víctima arrepentida

Las estafas están a la orden del día y muchas de ellas llegan a través del teléfono móvil. Ya sea a través de un mensaje de texto, correo electrónico o una llamada telefónica, los delincuentes intentan llegar a los datos personales y bancarios de los ciudadanos para acceder a su dinero. Para evitar ser víctima de una estafa, recomiendan desconectar la señal 2G de los dispositivos que ofrezcan esta posibilidad. Consulta en este artículo todo lo que debes saber para evitar la estafa del teléfono.

Los delincuentes virtuales han intentado durante este verano hacer el agosto con prácticas como el phishing, que han estado a la orden del día durante las vacaciones. Porque, ¿a quién no le han saturado el móvil durante estos meses con llamadas procedentes de números desconocidos, muchas de ellas con origen en el extranjero? Estas prácticas son tendencia en 2025 y por ello es recomendable tomar todas las medidas de precaución para no ser víctima de estas tretas realizadas por los hackers malos.

Gran parte de estas estafas tienen el teléfono móvil como protagonista, ya sea a través del vishing o smishing, ambas variantes del phishing. Estas prácticas tienen como objetivo acceder a los datos bancarios de las personas, ya sea a través de una llamada al teléfono móvil o bien a través de un mensaje de texto, en el que se añade un enlace que, en caso de ser pulsado, será una puerta abierta a un malware que sacará de tu teléfono todos tus datos personales. Por ello hay que andar con mil ojos y nunca pulsar el enlace de un mensaje, aunque avise de una multa de la DGT, una deuda con Hacienda o que has sido ganador de una cesta de compra en un supermercado.

El truco para evitar la estafa del móvil

La web especializada Xataka ha publicado en un artículo una nueva estafa que está relacionada con lo que se conoce como Stingrays, que son unas estaciones portátiles que se pueden adquirir a través de internet y que ofrecen una señal 2G. En caso de conectar una de estas bases cerca de un dispositivo móvil con esta señal, se conectará a ellas y será más fácil llevar a cabo una estafa, ya que esta señal no tiene funciones de autenticación.

Es decir, al ser una señal más añeja, tiene menos habilidad para salvaguardar la seguridad de los dueños del teléfono móvil. Esto hará que los mensajes de phishing fraudulentos tengan una mayor veracidad porque al dispositivo le será imposible distinguir al emisor del mensaje. Así que las personas a las que se les conecte el móvil a esta línea 2G serán mucho más vulnerables a la hora de ser víctimas de una estafa.

Por ello, un truco para evitar ser víctima de la nueva estafa del telécono es desactivar la conexión 2G del dispositivo, algo que es posible sólo en teléfonos Android. Las personas que tengan iOS no podrán desconectar la 2G, ya que no existe esta posibilidad. El resto de usuarios de un teléfono móvil tendrán que hacer las siguientes tareas: primero tendrán que ir a la opción «Redes e internet», ir a «SIM» y posteriormente a «Permitir 2G». Una vez dentro que retirar esta opción.