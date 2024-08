¿Qué son el ‘Phishing’ y el ‘Vishing’? Los bancos confirman cómo evitar estas estafas

El auge de la tecnología ha incrementado el número de estafas. Los ciberdelincuentes cuentan cada vez con técnicas más elaboradas para timar a sus víctimas en la era digital. Los estafadores han encontrado métodos para engañar a los usuarios y robarles información personal y financiera. El phishing y el vishing son dos de ellos. Conoce en qué consiste cada de uno y cómo puedes evitarlos.

‘Vishing’

El vishing es una técnica de ingeniería social para engañar a los usuarios. El término combina dos palabras: voice y phishing. Los ciberdelincuentes intentan timar a sus víctimas a través de llamadas telefónicas fraudulentas y obtener información personal sobre ellas.

Además, intentan guiarte para que te descargues algún programa malicioso o que realices algún pago. Los estafadores se hacen pasar por organizaciones legítimas como bancos, entidades públicas o soportes técnicos de empresas.

Características del ‘vishing’

Las llamadas de vishing suelen estar relacionadas con engaños por premios, sorteos o inauguraciones. Las amenazas de cierre de cuenta también es otro método muy empleado. Los ciberdelincuentes usan temáticas variadas como llamadas de soporte técnicos falsas, engaños por problemas financieros, falsos mensajes de voz automatizas o falsas inversiones en criptomonedas Estas son algunas características comunes de las llamadas fraudulentas:

Identificación falsa.

Creación de urgencia.

Solicitud de información confidencial.

Amenazas para presionar a la víctima.

Instalación de programas.

Evitan las preguntas.

Ofertas de premios, sorteos o descuentos atractivos.

Falta de verificación.

Si quieres evitar ser una de las víctimas de los estafadores, estos son algunos consejos que debes seguir:

No cedas ante las peticiones de desconocidos.

No proporciones información personal a menos que estés seguro de que se trata de una fuente legítima.

No cliques en enlaces sospechosos.

Cuelga la llamada ante sospechas.

Contrasta la información con personas u organismos de confianza.

‘Phishing’

El phishing es otra de las técnicas de ingeniería social que suelen usar los estafadores para engañar a sus víctimas. Se trata de un método para obtener informaciones confidenciales tales como contraseñas, números de tarjetas de crédito e informaciones personales.

Para lograr sus objetivos, los ciberdelincuentes envían correos electrónicos fraudulentos suplantando la identidad de organismos u empresas legítimas. Intentarán engañarte y manipularte para que cliques en un enlace para instalar programas o archivos maliciosos. Los correos más comunes son los siguientes:

Phishing bancario .

. Phishing a entidades públicas .

. Phishing a entidades privadas.

Características de los correos de ‘phishing’

El remitente de los correos electrónicos de phishing suele ser desconocido. Otra característica de estos correos es que cuentan con numerosos errores gramaticales y ortográficos. En ellos, te solicitan información privada como contraseñas, clave de firma, DNI, etc. Estos mails contienen enlaces externos que llevan a páginas webs falsas o maliciosas. por último, estos correos incitan al destinatario a que tomen medidas rápidas.

Si quieres evitar ser una de las víctimas de los estafadores, no abras correos que no hayas solicitado o que proceden de usuario desconocidos. No contestes a lo mensajes ni proporciones información personal. Además, es aconsejable tener todos tus dispositivos actualizados y no clicar en enlaces externos sospechosos. Siguiendo esta serie de recomendaciones podrías evitar las estafas en phishing y vishing.