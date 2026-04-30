Los cargadores tradicionales ya son historia: la nueva normativa de la UE que va a afectar a tus dispositivos de casa

A partir de este mes de mayo, cualquier portátil vendido en la Unión Europea tendrá que contar con el puerto USB tipo C como puerto de carga. Se trata de la culminación de una directiva europea de finales de 2022 que buscaba poner fin a la acumulación de ladrillos de carga.

El objetivo de Bruselas con esta medida es triple: por un lado, reducir la huella de carbono generada por la basura electrónica; abaratar costes para el consumidor y simplificar los cables. La idea es que con un solo adaptador se pueda alimentar móvil, tablet, auriculares y ordenador de trabajo.

Hasta ahora, no todos los cargadores USB tipo C son iguales debido a la potencia que se mide en vatios (W). Un estándar de smartphone suele moverse entre los 20 y los 30 W, mientras que un portátil normal requiere de 65 W para funcionar y cargar la batería de manera simultánea.

Si se conecta el cargador a un portátil de alto rendimiento, pueden pasar varias cosas: que el ordenador se cargue a una velocidad lenta, que el sistema te avise de que la fuente de energía es insuficiente y que el ordenador consuma la batería más rápido de lo que el cargador puede suministrar.

Excepciones a la norma europea de los cargadores

A pesar de la nueva norma que entrará en vigor, hay matices y excepciones. La ley no tiene carácter retroactivo, por lo que las tiendas pueden seguir vendiendo el stock de portátiles fabricados o importados a la UE; si los aparatos (sensores médicos o smartwatches) tienen unas dimensiones pequeñas, pueden quedar exentos.

En caso de que el dispositivo solo se cargue de forma inalámbrica, no está obligado a incluir el puerto USB-C. A pesar de ello, los ordenadores siguen necesitando de su única vía para manejar altas potencias: la carga por cable.