Tercer alud mortal en el Pirineo aragonés en sólo 20 días: muere un esquiador en Cerler

Este invierno quedará señalado en los anales del Pirineo aragonés como uno de los más negros por la cantidad de aludes mortales que lleva registrados. En menos de un mes, en apenas 20 días, la nieve se ha tragado este domingo la vida de otra persona, la quinta por una avalancha en las últimas tres semanas. En esta ocasión la tragedia se ha registrado en la estación de Cerler, en una zona situada fuera de pistas, es decir, en un área situada fuera de las zonas delimitadas para practicar el esquí de forma controlada por los técnicos de la estación.

Según ha informado la Guardia Civil, hasta el lugar se han desplazado de inmediato trabajadores de la propia estación de esquí de Cerler y del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil con base en Benasque, término municipal al que pertenece ese paraje.

Pese a la rápidez de la intervención, nada pudieron hacer por la vida de esta persona que había quedado arrastrada y sepultada por el alud. De hecho, en la zona se produjeron en el mismo momento dos aludes. La voz de alarma se dio de inmediato, ante la certeza de que una de esas avalanchas se había llevado por delante a un esquiador.

Este fatal alud se produjo a las 14:00 horas de este domingo, jornada en la que sigue activo el aviso amarillo por aludes en el Pirineo aragonés.

Es la quinta víctima mortal por aludes en el Pirineo oscense en sólo 20 días. El 29 de diciembre, en Panticosa, una avalancha de nieve segó la vida de tres personas, el pediatra Jorge García-Dihinx, su pareja, Natalia Román, y otro montañero que se encontraba con ellos, Eneko Arrastua. Pocos días después, el 1 de enero, un hombre de 55 años falleció atrapado por otro alud cuando practicaba travesía con raquetas de nieve en la ladera noreste de la Punta del Cau, en el término municipal de Bielsa.