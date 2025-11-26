Cuatro heridos durante una persecución policial a unos atracadores en Parla

Un total de cuatro personas han resultado heridas leves durante una persecución policial a una pareja de atracadores en Parla (Madrid) en la mañana de este miércoles. Los atracadores terminaron empotrando su vehículo contra un local antes de ser detenidos. Los servicios de emergencias del 112 atender a uno de los trabajadores del local, a una mujer con una crisis de ansiedad y a dos policías, todos leves, y dados de alta en el lugar del suceso.

El suceso se remonta a la noche de este martes, cuando se denunciaron dos robos con violencia en las calles de Parla y un tercero más ya entrada la madrugada del miércoles.

Las víctimas de los tres atracos informaron a la Policía Nacional que los ladrones se desplazaban en un vehículo, similar en los tres robos con violencia. Horas después, ya este miércoles por la mañana otro patrulla de la Policía Nacional localizó el vehículo sospechoso circulando por el centro de Parla.

Ladrones se empotraron contra un local

Ha sido a primera hora de la mañana y en la calle Real de Parla, cuando un coche patrulla de la Policía Nacional ha detectado a los ladrones circulando en su coche.

Al darles el alto, los ladrones han emprendido la fuga en su coche provocando una persecución policial que ha terminado cuanto los atracadores han empotrado su coche contra un local en obras.

Los ladrones han abandonado su vehículo en el lugar del accidente y han emprendido una huída a la carrera hasta que ambos, un hombre y una mujer, ha sido detenidos en la calle Belén del municipio madrileño.

Fruto de la persecución han resultado heridas dos personas y dos policías han sido atendidos por el servicio de emergencias del 112. Los sanitarios han atendido a uno de los trabajadores del local contra el que han empotrado su coche los atracadores, a una mujer con una crisis de ansiedad y a dos policías, todos leves, y dados de alta en el lugar del suceso. La Jefatura Superior de Madrid informa que no le consta que ningún agente haya sido herido en el suceso.