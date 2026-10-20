Yago Rodríguez, experto en geoestrategia: «No hay arrepentimiento por parte de marruecos, esa actitud prosiguió hasta el día 3 de agosto»

La presencia de buques de guerra marroquíes en aguas españolas durante la invasión de 80.000 inmigrantes ilegales a Ceuta se sitúa en el foco del debate actual. El director de The Political Room, Yago Rodríguez, analizaba en el programa Al Rojo Vivo de laSexta los sucesos acontecidos los días 30 y 31 de julio y destacó algunos aspectos importantes para entender lo sucedido en la ciudad autónoma.

La clave: tensión en aguas españolas

El experto recalca que varias embarcaciones marroquíes se adentraron en aguas territoriales españolas y mantuvieron una actitud agresiva, así lo califica. Las declaraciones se concentran en que los incidentes no terminaron rápidamente, sino que continuaron hasta el 3 de agosto.

Estas salidas ocurrieron justo en el momento de la entrada masiva de inmigrantes marroquíes a la ciudad autónoma. La polémica no tardó en llegar, sobre todo hacia las autoridades marroquíes y la respuesta española ante lo sucedido.

¿Por qué es importante el buque del rey Mohamed VI?

El analista centró sus palabras en el buque insignia del rey Mohamed VI, explicando que regresó de Estados Unidos para dirigirse posteriormente a Ceuta. Esto significa que la embarcación no entró al puerto para realizar las tareas habituales de mantenimiento.

Rodríguez asegura que esto es clave en la sucesión de los hechos. Aunque, sus declaraciones forman parte de su investigación y lo sucedido se queda en una supuesta operación coordinada de momento.

¿Qué pasará ahora?

Yago Rodríguez resalta que todo lo ocurrido fue una acción planificada que pretendía ir más allá de una ofensiva. Al mismo tiempo, puso en duda la rapidez de reacción de Marruecos y aseguró que todavía existen aspectos que no se han hecho públicos. Esto ha sido el foco de debate, donde los protagonistas son la seguridad fronteriza y las relaciones entre España y Marruecos.

Por lo tanto, las declaraciones del especialista mantienen varias incógnitas abiertas y saber lo que ocurrió de forma nítida será esencial para comprender el alcance de una crisis que vuelve a situar a Ceuta en el centro de la actualidad.