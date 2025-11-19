Los Morancos: quiénes son, cómo surgió el dúo cómico y la historia que marcó el humor en España

Los Morancos no necesitan presentación, pero siempre merece la pena repasar su trayectoria. En este 2025 siguen en plena forma, con su espectáculo Bis a Bis llenando teatros en Madrid y Sevilla y demostrando que, tras más de cuatro décadas de carrera, continúan siendo referentes del humor español. Su talento les ha abierto las puertas de los mejores escenarios y su carisma los mantiene en el centro de la noticia, sin necesidad de excusas.

Más allá de su faceta artística, Jorge y César Cadaval son reconocidos por su generosidad y cercanía: a lo largo de los años han apoyado causas solidarias y se han ganado la fama de ser tan grandes en lo personal como en lo profesional. Lo cierto es que resulta casi imposible encontrar a alguien que hable mal de ellos, porque su historia es la de dos hermanos que han convertido la risa en un legado cultural que sigue vivo hoy.

Para entender la carrera profesional de Los Morancos hay que remontarse a 1984, cuando empezaron a realizar actuaciones por Andalucía. Poco a poco llamaron la atención del público y el responsable del mítico programa ‘Un, dos, tres… responda otra vez’ se puso en contacto con ellos. Les ofreció participar en el espacio y gracias a este proyecto ganaron una gran popularidad.

En 1993, firmaron un contrato con TVE para protagonizar varios programas especiales. Su sentido del humor les coló en las casas de millones de espectadores, por eso forman parte del recuerdo de nuestro país.

¿Por qué se llaman Los Morancos?

El nombre artístico de Jorge y César Cadaval tiene un origen muy curioso. Desde muy jóvenes se dieron cuenta de que querían dedicarse al mundo del espectáculo e iniciaron varios proyectos en su Sevilla natal. El público no tardó en dar aplaudir su talento y de un momento a otro alcanzaron mucha popularidad, aunque encontrar el secreto del éxito no fue fácil. Durante sus primeros espectáculos se disfrazaban demasiado. Según han contado ellos mismos, aparecían «caracterizados de moros», de ahí su mítico apodo.

Jorge y César Cadaval empezaron a trabajar en galas benéficas cuyo objetivo era entretener a la gente, por eso mostraban su mejor versión y no tenían sentido del ridículo. Gracias a esto han logrado recorrer los mejores escenarios de España y siempre han contado con una reputación excelente. No solo disfrutan del cariño del público, también de la admiración del resto de sus compañeros.

¿Qué edad tienen los hermanos Morancos?

Los hermanos Morancos, Jorge y César Cadaval, siguen siendo referentes del humor español tras más de cuatro décadas de trayectoria. En la actualidad, Jorge tiene 65 años y César 60, y juntos continúan llenando teatros con su particular estilo de sátira y parodia. Desde sus inicios en televisión en los años 80 hasta sus espectáculos más recientes, han sabido reinventarse y conectar con distintas generaciones, consolidándose como uno de los dúos cómicos más longevos y queridos del panorama nacional.

¿Dónde viven Los Morancos actualmente?

Jorge Cadaval está enamorado de Sevilla, por eso vive en una espectacular casa situado en el barrio de Triana junto a su marido, el popular Ken Appledorn. Este último ha ganado mucha presencia en las redes sociales porque tiene el mismo sentido del humor que Jorge. Ken ha definido su dormitorio como «el lugar más feliz» porque la vivienda está decorada con un estilo muy llamativo y alegre.

César es un tanto más discreto y evita dar ciertos detalles, pero todo el mundo sabe que también vive en Sevilla. Él se ha decantado por una urbanización situada a las afueras porque considera que sus cuatro hijos tienen más libertad allí.

¿Dónde actúan Los Morancos en 2025?

Los Morancos regresan en 2025 con su espectáculo Bis a Bis, una comedia cargada de sátira y música que promete arrancar carcajadas al público. El dúo formado por César y Jorge Cadaval estará en Madrid, en el Teatro Capitol Gran Vía, del 14 al 30 de noviembre, y continuará su gira en Sevilla, en el Cartuja Center CITE, del 4 al 14 de diciembre. Con más de 45 años de trayectoria, los hermanos Cadaval siguen reinventándose y llevando su humor a los grandes escenarios, en una propuesta que mezcla personajes icónicos, parodias de actualidad y guiños locales, consolidando su lugar como referentes del humor español.