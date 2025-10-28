Laura Pausini habla claro sobre su cambio físico: así consiguió adelgazar 20 kilos

Laura Pausini ha decidido compartir públicamente los detalles del proceso que le ha permitido perder 20 kilos sin recurrir a métodos rápidos ni soluciones milagrosas. Consciente del debate social en torno al cuerpo, la salud y la aceptación, ha ofrecido una visión sincera, madura y realista sobre cómo ha logrado sentirse bien consigo misma, dentro y fuera de los escenarios. Ha contado toda la verdad.

Durante los últimos tiempos, numerosos seguidores de Laura Pausini han mostrado su asombro al ver las imágenes de la cantante durante sus vacaciones. En las fotos, la intérprete de La soledad aparece más delgada, sonriente y con una energía renovada. Las reacciones no se hicieron esperar y fue precisamente esa oleada de comentarios la que llevó a la cantante a abordar, de forma abierta, cómo ha logrado este cambio físico.

En lugar de dejarse llevar por los rumores o por la especulación, Pausini ha optado por utilizar sus redes sociales para relatar cómo ha sido realmente el proceso. Sin dramatismos ni falsas promesas, explicó que todo comenzó hace un año, cuando decidió retomar con mayor disciplina un plan de salud diseñado a su medida. El objetivo no era únicamente perder peso, sino también ganar en vitalidad, estabilidad emocional y comodidad en su día a día.

Laura Pausini ha desvelado toda la verdad

Tal y como ella misma ha confesado, su trasformación física arrancó en abril del año pasado, cuando contactó a una nutricionista con la que estableció un plan alimenticio muy riguroso. Durante los primeros cinco meses, siguió las indicaciones al pie de la letra, pesando cada alimento y evitando cualquier tipo de improvisación. Este nivel de control le permitió establecer una rutina sólida, basada en la planificación y el compromiso personal.

Pero el cambio no se limitó a la alimentación. Laura incorporó también una rutina de ejercicio físico constante, practicando deporte tres veces por semana. A esto se sumaba su exigente agenda profesional, especialmente intensa por la gira internacional que ha desarrollado durante el último año, en la que permanecía hasta tres horas seguidas sobre el escenario. Lejos de reducir su esfuerzo en esas actuaciones, lo multiplicó, convirtiendo cada concierto en un entrenamiento en sí mismo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Laura Pausini Official (@laurapausini)

Además, como parte de su método de seguimiento, acudía mensualmente a pesarse para evaluar los avances. Este control periódico no solo le permitió verificar los resultados de su esfuerzo, sino también ajustar su estrategia y mantener la motivación a lo largo del tiempo.

El importante mensaje de Laura Pausini

La cantante no dudó en ser contundente respecto a los métodos que descarta. En un momento en el que proliferan las soluciones express y las tendencias invasivas para lograr una pérdida de peso inmediata, Pausini ha marcado una línea clara. Ha rechazado el uso de medicamentos o tratamientos que prometen resultados rápidos sin esfuerzo.

La protagonista de nuestra noticia ha dejado claro que el secreto, al menos en su caso, no es otro que la fuerza de voluntad sostenida en el tiempo. El sacrificio, la paciencia y una visión realista de lo que significa cuidarse fueron, según explicó, las claves que le permitieron avanzar. Además, insistió en que un proceso gradual no solo favorece la adaptación del cuerpo, sino que también mejora el estado de ánimo y la autoestima.

Lo mejor de su testimonio es que no se ha centrado en el aspecto físico. Pausini abordó el tema desde una perspectiva integral, en la que la salud mental juega un papel tan importante como la alimentación o el ejercicio. En esta línea, se sumó a otras figuras públicas como Dani Martín o Antonio Orozco, quienes han reconocido públicamente la importancia de contar con el acompañamiento psicológico durante procesos de cambio corporal.

Para Laura, sentirse bien en su piel no solo implicaba poder moverse con libertad o elegir la ropa que más le gustaba. También se trataba de recuperar el equilibrio interior, reencontrarse con su cuerpo sin miedo al juicio ajeno y sentirse con la energía suficiente para afrontar sus retos profesionales.

El nuevo proyecto de la cantante italiana

El proceso de transformación de Laura Pausini no ha sido solo físico. También ha coincidido con una etapa artística en la que ha decidido abrirse a nuevos registros musicales. De forma completamente inesperada, sorprendió recientemente a sus seguidores con una versión muy personal de Turista, una canción del artista puertorriqueño Bad Bunny.

Este lanzamiento, que no fue precedido por campañas ni anuncios previos, ha sido recibido con entusiasmo. En esta versión, Pausini adapta el tema con su estilo inconfundible, incorporando una melodía más melancólica que contrasta con el sonido urbano del original. Su voz, potente y emotiva, transforma completamente el tema, llevándolo a un terreno más íntimo.