Laura Pausini se ‘desnuda’: del abandono de su primer amor a convertirse en leyenda mundial

Esta noche, El Hormiguero celebra un hito histórico: 3.000 programas en antena. Para una ocasión tan especial, Pablo Motos recibe a una invitada que ya es prácticamente parte de la familia del programa: Laura Pausini. La cantante italiana no solo vuelve a compartir escenario y complicidad con el presentador, sino que también traerá historias personales, recuerdos emotivos y, por supuesto, su voz incomparable.

Laura Pausini nació en Faenza, Italia, el 16 de mayo de 1974, en una familia profundamente vinculada a la música. Su padre, cantante de piano bar, y su madre, ama de casa, la acompañaron desde sus primeros pasos en el mundo musical. A los ocho años, Laura ya cantaba junto a su padre, y a los trece grabó su primer disco, I sogni di Laura. Su talento precoz la llevó al Festival de Sanremo en 1993, donde ganó en la categoría de Nuevos Valores con la canción La Solitudine, marcando el inicio de una carrera que la convertiría en una de las artistas italianas más reconocidas del mundo.

Su trayectoria profesional es impresionante: más de 80 millones de discos vendidos, 160 discos de platino, un Premio Grammy, cinco Grammy Latinos y colaboraciones con leyendas como Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli y Alejandro Sanz. Además, su versatilidad le ha permitido cantar en italiano, español, inglés, portugués y francés, conectando con audiencias de todo el planeta. Álbumes como Le cose che vivi, Entre tú y mil mares o Hazte sentir se han convertido en clásicos del pop melódico, y su capacidad de emocionar sigue intacta tres décadas después de su debut.

Pero la vida de Laura Pausini no solo se mide en éxitos musicales. Su historia personal ha estado marcada por desafíos que han moldeado su carácter. Su primera relación importante con Alfredo Cerruti, también su mánager, terminó de forma inesperada y dolorosa cuando descubrió una infidelidad que la desestabilizó emocionalmente. En sus propias palabras: «Un día fui a darle una sorpresa a casa y la sorpresa me la llevé yo. Se me cayó el mundo encima. Hasta que no me enfrenté viéndolo con mis ojos, no lo creí», contó en una entrevista. Esta experiencia la llevó a buscar ayuda profesional y marcó un antes y un después en su vida personal, transformando su manera de entender el amor y la confianza.

Tras superar esta etapa, Laura encontró el amor verdadero con Paolo Carta, guitarrista de su banda, con quien comparte hoy una vida plena y la hija de ambos, Paola. Su relación, consolidada en 2023 con una boda íntima, refleja equilibrio y complicidad, mostrando que, más allá de la fama, Laura valora profundamente la familia y el amor sincero.

En El Hormiguero, Pausini ha mostrado siempre su faceta más cercana y espontánea. Desde cantar a dúo con Pablo Motos hasta compartir recuerdos de su infancia o detalles inéditos de su vida amorosa y profesional, la artista no teme abrir su corazón. Su sentido del humor, su carácter directo y su memoria prodigiosa han dado lugar a momentos que ya forman parte de la historia del programa: anécdotas sobre su primer beso, ocurrencias con Trancas y Barrancas o confesiones sobre cómo habría sido su vida si no se hubiera dedicado a la música.

Esta visita será también el escaparate de sus novedades musicales. Laura presentará su nuevo single, Mi historia entre tus dedos, y ofrecerá los primeros detalles de su gira mundial, que por primera vez arrancará en España. Además, hablará de su próximo álbum, dejando entrever la evolución artística y personal que ha vivido en los últimos años.