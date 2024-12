El importante mensaje de Laura Pausini tras su aparatosa caída durante un concierto en Milán

Laura Pausini ha protagonizado uno de los grandes momentos de los últimos tiempos, pero afortunadamente la situación no es grave y todo está solucionado. Se ha caído mientras cantaba en un concierto que forma parte de su gira Winter World Tour 2024. La artista italiana estaba cantando Zero, un tema que forma parte de Anime Parallele, su nuevo disco. Todo iba bien hasta que se dispuso a bajar por unas escaleras, se pisó la túnica y se cayó rodando por unas escaleras.

Después de este aparatoso accidente, Laura ha lanzado un comunicado importante porque hay mucha gente que estaba preocupada por ella. «Gracias a todos por los mensajes de preocupación por mi caída en el escenario, pero estoy bien. No me paso nada, tanto que anoche hice un nuevo concierto cantando, bailando y saltando. Además, la gira continúa. Ahora en Europa. Me resbalé, pero no me pasó nada», ha escrito en su cuenta de Instagram.

Mensaje de Laura Pausini. (Foto: Instagram)

La cantante de 50 años se encuentra perfectamente. No ha sufrido ningún daño y va a continuar con su hoja de ruta. Por suerte todo ha quedado en un susto, aunque hay algunos usuarios de la red social X (antiguo Twitter) que han iniciado un acalorado debate. Creen que Pausini estaba haciendo playback mientras cantaba Zero porque la música no se corta después de su caída.

No obstante, los fans de la artista insisten en que el equipo no quiso frenar el espectáculo porque Laura es muy profesional y no lo hubiera consentido. «Ha actuado muy bien. Es una estrella y no se cansa de demostrarlo», escribe un internauta. «No me canso de ver el vídeo. Artista, pase lo que pase», añade otro. Lo cierto es que las imágenes han dado la vuelta al mundo. Esta noticia ha adquirido una gran repercusión.

» Laura Pausini » :

Porque azoto la res en pleno concierto, afortunadamente se levanto como una campeona pero ya quedo junto a juan gabriel como las peores caidas en un escenario 🤣 pic.twitter.com/ENN0ASltk5 — Porque es tendencia en México (@XQestendenciaMX) December 1, 2024

La reacción de Laura Pausini

Laura, vestida con una túnica larga, intentó bajar unas escaleras sin dejar de cantar. Quizá se enredase con algún fleco o simplemente perdió el equilibro. Sea como sea, acabó en el suelo. Sus bailarines se acercaron a ella, pero la cantante rechazó la ayuda de sus compañeros porque no quería hacer saltar las alarmas. Después de unos segundos en el suelo asimilando lo que había pasado, se levantó y continuó como si no hubiera pasado nada.

La caída de Laura Pausini. (Foto: X)

Ha compartido un mensaje en su perfil de Instagram, donde reúne prácticamente a cinco millones de seguidores, para dar las gracias por lo que ha vivido en Milán. La ciudad italiana le ha recibido con los brazos abiertos y son muchos los que han acudido a su concierto para vibrar al ritmo de Anime Parallele.

«Milán, eres la fuerza que no tengo cuando me temo que no puedo hacerlo. Eres la ovación más larga. Eres la voz en mi voz. Seis noches. Más de 60 mil personas. Solo puedo inclinarme ante ti. Gracias», ha escrito en una publicación que ya cuenta con 35.400 ‘me gustas’.

La caída de Laura Pausini. (Foto: X)

También hay muchos usuarios que se han puesto en contacto con ella. «Eres una bomba atómica, no hagas caso de lo que dicen», comenta una fan, posiblemente haciendo referencia a la polémica que se ha generado por las acusaciones de playback.

Laura Pausini, una estrella internacional

La caída de Laura Pausini también ha tenido repercusión en España, pues la cantante ha trabajado en varios programas de máxima audiencia, como por ejemplo La Voz. Su trayectoria profesional empezó cuando tenía 18 años. En 1993 ganó el Festival de San Remo y a partir de ese momento su nombre empezó a sonar con fuerza, de ahí que cualquiera de sus pasos se conviertan en noticia.