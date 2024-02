Los Premios Grammy 2024 han hecho historia al estar protagonizados por muchas anécdotas de mujeres. Desde la Taylor Swift, que se ha coronado como la primera artista que consigue cuatro estatuillas en la categoría más importante de ‘mejor álbum’, hasta Miley Cyrus que ha logrado los dos primeros Grammy de su carrera por la canción Flowers, entre ellos el preciado premio de mejor grabación del año. Sin embargo, la sorpresa fue mayúscula cuando en el In Memoriam se rindió homenaje a la cantante María Jiménez.

Todo ocurrió durante la actuación de Annie Lennox, quien interpretó el tema Nothing Compares To You para recordar a una larga lista de artistas que han fallecido en los últimos meses, y donde se dio paso a una fotografía en la que se veía a la cantante sevillana en sus mejores tiempos. Un momento muy emotivo que arrancó el aplauso del publico en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

El nombre y el rostro de María Jiménez, durante el In Memoriam de los Grammy / Redes Sociales

María tuvo una carrera de cinco décadas en el plano musical, publicó 18 álbumes, además de probar suerte como actriz en películas y series de televisión. Fue reconocida con la Medalla de la Ciudad de Sevilla, la Insignia de Oro de Chiclana o el Premio Andalucía Excelente, y también con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, otorgada por el Ministerio de Cultura en 2022

Todos los homenajes a María Jiménez después de su muerte

El fallecimiento a los 73 años de María Jiménez, una de las cantantes españolas más reconocidas y lema de las luchas feministas, estremecía al público y al mundo del arte el pasado 7 de septiembre de 2023. Ahora, cuando han transcurrido cinco meses de su fallecimiento, la artista ha recibido varios homenajes póstumos.

María Jiménez durante la promoción de «La vida a mi manera» en 2020/ Gtres

Cabe recordar, que fue ella misma la que, antes de morir, dijo a sus seres queridos cómo quería que fuera su funeral. Entre sus deseos estuvo recorrer las calles de su tierra natal, Sevilla, en un cortejo fúnebre en coche de caballos. Y así fue. María se fue con el cariño de miles de personas que reunieron para darle el último adiós. Pese a ser un momento triste, la despedida estuvo marcada por cánticos y ovaciones.

El último paseo de María Jiménez por Triana, Sevilla / Gtres

A esto se suma el reconocimiento del alcalde hispalente, José Luis Sanz, que dedicó una calle con su nombre en el barrio que la vio crecer, Triana. «María Jiménez tendrá un espacio en el barrio que la amó y donde creció hasta hacerse artista universal. La recordaremos siempre», declaró a los medios.

Además, también fue homenajeada en Chiclana de la Frontera (Cádiz) con otra calle en su honor, la cual se inaugurará el próximo 8 de marzo, cuando se celebra el Día Internacional de la Mujer. Cabe recordar que la cantante creó en 2022 la ‘Fundación María Jiménez’ para luchar contra la violencia machista guiada por su propia experiencia personal y con el fin de ser un hogar seguro y de ayuda para las mujeres víctimas de malos tratos.