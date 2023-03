Laura Pausini está viviendo su mejor momento, y no solo por cumplir 30 años en la música, sino también por haber pasado por el altar con el hombre que le ha robado el corazón. 18 años después de comenzar su historia de amor, la cantante y Paolo Carta han puesto el broche de oro a su relación pronunciando el ‘sí, quiero’ con una boda que ya ha dado la vuelta al mundo.

La intérprete de La soledad ha compartido las fotografías de uno de los días más felices de su vida en Instagram, dejando entrever que tanto su padre como su hija Paola han tenido un papel fundamental en la ceremonia. Un enlace íntimo, discreto y civil que, tal y como ha comunicado Il Corriere della Sera ha tenido lugar en el ayuntamiento de Roma. El encargado de oficiar la boda ha sido Stefano Briccolani, alcalde de Solarolo, un pequeño pueblo en el que creció la cantante.

El vestido viral

Lo que más se esperaba era el estilismo elegido para este día tan especial. Y Laura Pausini se ha convertido en la protagonista de la actualidad por ello. Su elección ha sido completamente tradicional, con un vestido color marfil entallado y sin cola que ha combinado con una chaqueta estilo blazer. Siguiendo la temática de los años 90, la artista ha dado el toque final al look nupcial con un collar de perlas, guantes de plumeti y un velo de tul armado.

Por su parte, Paolo se ha decantado por un total look en negro con una chaqueta muy similar a la de la novia. Pero, sin duda, quien le ha robado el protagonismo a Pausini ha sido su hija, que se ha enfundado en un vestido blanco, largo y confeccionado en tul con apliques de flores. Un estilismo que ha completado con un ramo a juego con el de su madre, como una auténtica princesa sacada de cuento.

Una boda distinta

Laura Pausini, una vez más, ha roto todos los esquemas. Aunque su vestido nupcial era de lo más tradicional, su boda no lo ha sido. Lejos de la iglesia y con un escenario muy americano, la intérprete de Entre tú y mil mares ha puesto el broche de oro a su relación con flecos brillantes, flores de tela, una guitarra y un suelo repleto de velas. Pero no todo ha quedado ahí pues, para romper aún más con la tradición, ha escogido dos alianzas negras. «Que cada una de tus promesas sea la mía, en la salud y en la enfermedad. Todo lo que queremos está frente a nosotros», ha dicho la italiana en los votos matrimoniales.

Por fin, Laura Pausini ha podido pasar por el altar con el hombre que conoció en 2005. Siete años después, Paolo le pidió matrimonio, pero el destino pausó sus planes. La cantante se enteró de que estaba embarazada de Paola y decidió esperar para que fuera ella quien llevase los anillos. Ya en 2021 retomaron sus planes, sin embargo la pandemia les obligó a paralizarlos de nuevo. “Soy muy fanática de los números y mi favorito es el ocho. Queríamos casarnos en el año que mi hija los cumpliese, en 2021. Coincidió con la pandemia y no queríamos una boda con mascarillas”, dijo para ¡Hola!. Y es que, dicen que a la tercera va a la vencida.