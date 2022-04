Tiembla el mundo de la música. Socialité ha destapado un escándalo que puede hacer temblar los cimientos de la carrera musical de Laura Pausini. El espacio televisivo de Telecinco ha dado voz a Leticia Sabater que, visiblemente enfadada, ha reclamado que se la reconozca a ella también por el tema La Soledad de la cantante italiana. Sí, así es, la mítica estrella infantil lo tiene muy claro: ese tema también es suyo.

Todo se remonta a 1993, cuando la cantante italiana arrasa en el Festival de San Remo con su tema La Solitudine. Su victoria en el concurso musical más importante de Italia lanza a la fama a la artista, que comienza a arrasar en todas las listas con su tema en italiano. Pausini, convertida en una de las cantantes más codiciadas del panorama internacional, siempre ha relacionado su canción con un tema personal. Sin embargo, Leticia Sabater no parece estar de acuerdo con su historia, pues ese mismo año, ya estaba sonando en nuestro país una versión en español de la misma canción, incluida en el segundo álbum de Sabater titulado Leticia. La canción, registrada bajo el nombre Como el primer amor llegó a la artista española gracias al productor Pablo Pinilla, en la que también se canta a un Marco y que guarda muy pocas diferencias con la de Pausini. Un año más tarde, en 1994, llega a España La soledad, la versión en castellano de Laura de la famosa canción La Solitudine. Nada más aterrizar en el país arrasó, convirtiéndose en uno de los temas más escuchados del año. Mientras, la misma canción de Leticia Sabater quedaba en el olvido.

Ahora, casi 30 años después, la catalana ha roto su silencio y, ofreciendo un vídeo para Socialité, ha dejado clara su posición. “A ver, señorita Laura Pausini. Es una canción que nos dieron a las dos a la vez. A ti te la dieron en italiano y a mí en español. La grabamos el mismo año y salieron a la vez”, ha empezado relatando indignada en el espacio televisivo. Acusando a la cantante de haberse llevado todo el mérito que debería haber sido compartido, ha sentenciado: “A mí me duele que nunca se haya reconocido que esta canción es mía también”. Sin embargo, no es la primera vez que la estrella infantil se pronuncia al respecto pues, en una entrevista concedida para 20 minutos, comunicaba sentirse aliviada con su testimonio: “30 años después se sabe la verdad. Esa canción, en castellano, también es mía. Lo mío no es una versión de Laura Pausini”.

Aprovechando la oportunidad, Socialité ha preguntado a Pausini sobre el tema, mostrándole el testimonio de Leticia, a lo que ella ha respondido entre risas: “Tiene la misma palabra (Marco), pero la historia de La Soledad es mi historia personal. Marco es mi primer novio que me ha traicionado y me ha hecho descubrir qué es lo que significa sentirse solo”. Una versión que ha negado la afectada, alegando que esa historia de amor es completamente inventada. “Laura, esa maravillosa historia de amor, no es solo tuya, también es mía. Bueno, yo diría que nos atañe a tres personas: a ti, a Marco y a mí”, ha dicho tajante la catalana. Un descubrimiento que ha dejado a los espectadores con la boca abierta. Exista Marco o no, lo que está claro es que entre Leticia y Laura hay mucho más que una simple canción.