Así es Laura Pausini: edad, quién es su marido, sus hijos y carrera profesional de la cantante italiana

Laura Pausini es una cantante pop italiana reconocida mundialmente por su voz mezzo-soprano clásica y potente. Está considerada una de las artistas italianas con más éxito. Ha vendido más de 70 millones de discos y ha sido premiada con un Grammy, un Golden Globe y numerosos Latin Grammy, entre otros reconocimientos.

Laura Pausini nació el 16 de mayo de 1974 en Italia. Saltó a la fama en 1993 tras ganar la sección de artistas noveles del 43º Festival de la Canción de San Remo con su emblemática canción La solitudine, que se convirtió en un clásico italiano y un éxito internacional. Su álbum debut homónimo, lanzado el 23 de abril de 1993, vendió más de dos millones de copias en todo el mundo, y su segundo disco, Laura (1994), consolidó su éxito global con tres millones de copias vendidas.

Pausini llegó a España con Se fue (1994)

En 1994, Laura Pausini aterrizó en España con su icónica balada pop Se fue, que rápidamente se convirtió en un éxito internacional. La canción, una de las baladas más emotivas y adictivas de su carrera, había sido estrenada originalmente en italiano bajo el título Non c’è un año antes, incluida en su primer álbum, Laura Pausini (1993).

La versión en español no tardó en conquistar las radios y el público español, consolidando a Pausini como una de las artistas italianas más exitosas fuera de su país y abriendo el camino para el lanzamiento de su primer álbum en español, que se convirtió en el más vendido de 1994 en España.

Con Se fue, Laura Pausini demostró que su voz mezzo-soprano potente y su estilo melódico eran capaces de traspasar fronteras y conquistar al público hispanohablante, marcando el inicio de una carrera internacional que la llevaría a América Latina, Estados Unidos y el resto de Europa.

Estilo y voz

Pausini es descrita como mezzo-soprano con una voz potente y clásica, comparada por críticos con artistas como Milva. Su carrera comenzó como ídolo adolescente, cantando sobre amores y conflictos juveniles, recibiendo críticas por canciones “melancólicas” o “triviales”. A partir de 1998 con La mia risposta / Mi respuesta, los críticos italianos la consideraron una cantante madura, elogiando su simplicidad y técnica vocal.

Su estilo principal es el pop melódico, aunque incorpora influencias de música latina, soul y rock, destacándose por romanticismo, optimismo y melodías envolventes. Desde 1996 colabora en la composición y producción de la mayoría de sus canciones.

Vida personal

Pausini se trasladó a Milán en 1995 con su pareja Alfredo Cerruti Jr., separándose en 2002. Posteriormente, tuvo una relación con Gabriele Parisi y desde 2005 está con el músico Paolo Carta, con quien tiene una hija nacida en 2013. Después de 18 años juntos, se casaron en marzo de 2023.

Se declara católica, aunque ha cuestionado públicamente posturas de la Iglesia sobre contraconcepción, aborto, divorcio y derechos LGBTQ+.

¿Cuántas hijas tiene Laura Pausini?

Laura Pausini tiene una hija que nació en 2013. Su padre es el músico Paolo Carta.

¿Dónde vive ahora Laura Pausini?

Laura Pausini ha vivido principalmente en Roma (Italia). Nació en Solarolo. Allí tiene un museo dedicado a su carrera. También ha tenido una casa en Miami (Estados Unidos), considerada la capital de Latinoamérica, clave para los artistas que cantan en español (latinoamericanos, españoles e Italia).

¿Qué le pasó a Laura Pausini?

Laura Pausini tuvo una aparatosa caída el 28 de noviembre en Milán durante un concierto. La artista italiana se enredó con el vestido largo que llevaba, y se cayó rodando por las escaleras.

¿Cuántos años tiene Laura Pausini?

Laura Pausini nació en el 16 de mayo de 1974. Tiene 51 años.

Premios y reonocimientos

Grammy (2006, Mejor Álbum Pop Latino por Escucha).

Golden Globe (2021, Mejor Canción Original por Io sì (Seen)).

Academy Award (nominación, 2021, Mejor Canción Original por Io sì (Seen)).

Commander Order of Merit of the Italian Republic (2006).

Latin Recording Academy Person of the Year (2023, primera italiana en recibirlo).

Discografía destacada

Laura Pausini (1993) Laura (1994) Le cose che vivi / Las cosas que vives (1996) La mia risposta / Mi respuesta (1998) Tra te e il mare / Entre tú y mil mares (2000) From the Inside (2002) Resta in ascolto / Escucha (2004) Io canto / Yo canto (2006) Primavera in anticipo / Primavera anticipada (2008) Inedito / Inédito (2011) Simili / Similares (2015) Laura Xmas / Laura Navidad (2016) Fatti sentire / Hazte sentir (2018) Anime Parallele / Almas Paralelas (2023) Io canto 2 / Yo canto 2 (TBA)

Logros recientes (2020-2023)