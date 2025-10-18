Laura Pausini da su sincera opinión sobre España: «Me hacen extrañar…»

Comenzó su carrera con 18 años en 1993, ganando el Festival de San Remo y demostrando que su voz tenía muchas cualidades para cruzar fronteras y enamorar a cualquier persona. Laura Pausini se ha convertido en una de las artistas más importantes de su generación. Nació en Italia, aunque es conocida en todo el planeta y esa es la razón por la que ha puesto en marcha una gira internacional que promete ser todo un éxito. Por ese motivo, la cantante ha dado una entrevista en la que ha hecho una confesión importante. Según dice, no reniega de su pasado y se siente orgullosa de sus orígenes, aunque, desde su punto de vista, buena parte de ella pertenece a España. Ha dado su opinión al respecto y asegura que es completamente sincera cuando promete que su corazón está en nuestra patria.

«Yo me siento española desde el primer día que toqué con mis pies esta tierra. España es una parte de mí, no sólo una casa. Aquí he encontrado una serenidad y una tranquilidad que me hacen extrañar este país cuando no estoy», comenta con total naturalidad. Hay que tener en cuenta que llegó a los escenarios españoles cuando tenía 25 años y desde el primer momento fue recibida con los brazos abiertos. Según dice, el trato que ha recibido en nuestro país le animó a seguir caminando y gracias a esto se transformó en una artista completa.

El nuevo proyecto de Laura Pausini

A pesar del amor que siente hacia nuestro país, Laura Pausini tiene en cuenta que sus fans están repartidos por todo el mundo y esa es la razón por la que ha organizado una serie de conciertos en Europa y América. «Esta gira van a ser casi dos años y es la primera vez que empiezo en España. No será solo en Madrid y Barcelona, iré a otras ciudades europeas y estoy muy contenta porque puedo acercarme a ese público. Es como encontrar nuevos amigos y tengo ilusión por ir a América», declara cuando le preguntan por este tema.

Laura ya tiene nombre para su gira, se llamara Yo canto y únicamente ha necesitado unos minutos para que sus compañeros de profesión se pongan en contacto con ella para felicitarla por esta iniciativa. Lo cierto es que la intérprete ha demostrado tener mucho talento para trabajar encima de los escenarios, pero también ha cautivado a su entorno porque tiene un carácter alegre que está basado en la libertad. Por ese motivo, cuando le han preguntado por sus gustos personales, ha respondido: «Ahora tengo una mentalidad más libre que me permite comprender cuánto amo las diferencias. Eso me ha llevado a ser una persona que ama la vida y a los otros de una manera muy amplia».

Así es el nuevo proyecto de la cantante

Después de todo lo anterior, podemos decir que Laura Pausini atraviesa uno de los momentos más plenos de su carrera. La artista italiana ha perdido más de 20 kilos, pero insiste en que su cambio no se basa en un simple «antes y después», sino en un compromiso firme con la disciplina, el acompañamiento profesional y la fuerza de voluntad. En abril del año pasado decidió ponerse en manos de una nutricionista, dando inicio a una estrategia planificada con precisión. Primero ajustó su alimentación, luego incorporó rutinas de ejercicio y finalmente adoptó una monitorización constante para no desviarse del camino marcado.

Durante los primeros meses, Pausini mantuvo una dieta extremadamente estricta, donde cada alimento pasaba por la báscula antes de ser consumido. «Durante cinco meses comí pesando todo, sin equivocarme», ha reconocido la cantante. Aun así, recalca que no siguió ningún método milagroso ni se sometió a dietas rápidas.

Su transformación, asegura, ha sido fruto de un proceso progresivo y sostenido, donde cada pequeño cambio formaba parte de un plan mayor. La clave, según ella misma explica, fue encontrar un equilibrio entre la exigencia y la paciencia, entendiendo que los resultados reales llegan sólo cuando el esfuerzo se convierte en hábito.

Laura Pausini lleva una vida saludable

En paralelo con el cambio alimenticio, la artista ha decidido apostar por el ejercicio físico como pilar fundamental de su nueva etapa. «Empecé a hacer gimnasia tres veces por semana durante todo un año e hice una gira que me obligaba a estar tres horas cada noche en el escenario, donde no escatimaba esfuerzo físico», comenta al respecto. Este nivel de compromiso, sumado a su actividad profesional, convirtió cada concierto en una extensión natural de su rutina deportiva. A través del movimiento constante y la energía que exige el escenario, Laura encontró un punto de equilibrio entre su cuerpo y su mente, fortaleciendo tanto su resistencia como su confianza.

La paciencia y la coherencia fueron sus mayores aliadas en este proceso. Pausini reconoce que se pesa sólo una vez al mes porque no quiere frustrarse. Lo único que quiere es estar sana y sentirse con fuerza para brillar durante su vida.