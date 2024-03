Laura Pausini preocupa a sus fans de México en pleno concierto al solicitar oxígeno

Laura Pausini se encuentra en plan gira con su Laura Pausini World Tour. Esta vez, ha pasado por Ciudad de México donde ha tenido un gesto que ha preocupado a todos sus fans por la salud de la italiana. Fue el pasado sábado 16 de marzo en un concierto en el que la artista sufrió un mal de altura y sus consecuencias.

Y es que este trastorno surge a raíz de la falta de oxígeno en alturas muy elevadas. Esto es lo que sufrió la cantante en pleno concierto: «Los años pasan y por primera vez siento un poco de altura, así que si no les molesta, necesito un poco de oxígeno». A pesar de haber pasado un momento complicado en esta parte del concierto, la artista pidió el oxígeno para poder completar el resto del espectáculo. La intérprete de Se Fue pidió que le trajeran la máscara de oxígeno al escenario, pero, finalmente tuvo que aplicársela desde detrás del escenario.

Sin embargo, la cantante no quiso perder ni un minuto con su público, ya que, mientras se aplicaba el oxígeno, la artista se mantuvo en el escenario, en incluso bromeaba: «Cuando tendré el tour dentro de los asilos, así será». Incluso se animó a cantar un poco de una canción con la mascarilla puesta. Ella quiso continuar con su espectáculo con total normalidad para darle a su público su mejor versión y el concierto que se merecían.

La cantante no ha dejado que esta anécdota le quite protagonismo a la ciudad, a la que quiso agradecer en una publicación de Instagram diciendo «Es la historia de un amor. Como no hay otro igual… gracias México. Siempre vives en mí».

El incidente en Costa Rica

La cantante tenía programado un concierto en Costa Rica el pasado 13 de marzo. Sin embargo, por una norma, se vio obligada a retirar algunas canciones de su repertorio. Los fans recibieron la noticia gracias a una publicación de la cantante en sus redes sociales: «Acabo de enterarme que hoy tengo permiso de cantar solamente hasta las 22 h y el concierto está anunciado para las 20 h», comenzó diciendo.

«Por ley no puedo anticipar la entrada del público, pero sobre todo, esto significa que no puedo hacer mi espectáculo entero porque sería de 2 h y 30 min (sin hablar)», se explicó en el comunicado. «No sé si existe alguna manera de cambiar esta regla, yo respeto siempre la ley, pero me hubiera gustado conocer esto antes y no hoy para poder avisar al público a tiempo ya que se sabe hace meses que mi concierto no dura 2 horas…».

Estoy muy contenta de haber podido conocer San José, un poco más, ayer por la noche caminando por las calles vacías… pero acabo de enterarme que hoy tengo permiso de cantar solamente hasta las 22 h y el concierto está anunciado para las 20 h. Por ley no puedo anticipar la… pic.twitter.com/RKgfhE3cfR — Laura Pausini (@LauraPausini) March 13, 2024

De esta forma se disculpaba por tener que recortar algunas de sus canciones del repertorio de aquella noche en Costa Rica: «Mi gente, haré todo lo posible para hacerles pasar una noche maravillosa, pero necesito decirles que tengo que eliminar algunas canciones por esta restricción de la que me he enterado hoy mismo. Nos vemos esta noche! No veo la hora!»