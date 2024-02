Laura Pausini lanza un sabio consejo a las mujeres jóvenes que quieren dedicarse a la música

Laura Pausini se encuentra celebrando los 30 años de carrera musical, una cifra que de la que no todos los artistas pueden presumir, ya que pocos tienen la carrera tan larga y prestigiosa como la italiana que arrasó en nuestro país en el año 1994 cuando consiguió el disco diamante con su álbum Laura Pausini. Ahora, con motivo de su 30 aniversario, la cantante ha dado un consejo a las jóvenes promesas musicales en una reciente entrevista.

La cantante se lo ha contado al medio Neo2, donde le pedían un consejo para las niñas que quieren dedicarse al mundo de la música. «Al principio, en los años 90, lo difícil era hacerse reconocer como mujer. Cuando firmé mi primer contrato, fue el mismo día que un hombre de mi edad también lo firmó, a pesar de que yo había ganado el Festival de San Remo y él no. Aún así, tenía el 6% de regalías mientras él tenía el 10%. La lucha por el reconocimiento era constante. En mis primeros años de carrera sufrí contratos desiguales. No teníamos el poder de negociar en igualdad de condiciones».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Laura Pausini Official (@laurapausini)

Así comenzaba su discurso, denunciando el poco reconocimiento que tenían las mujeres en la época en la que ella comenzó a dedicarse a la música. «Era una época en la que no cuestionábamos porque parecía imposible cambiarlo. Sin embargo, hoy en día, aunque sigue siendo difícil, las mujeres tienen más voz y más capacidad para cambiar las cosas», continuaba diciendo la artista italiana.

A continuación, la cantante les hablaba directamente a las jóvenes para aconsejarles sobre su viaje en la música: «Aprovechen las oportunidades que tengan para cambiar las estructuras injustas. Enfrentarán desafíos, pero también tendrán más apoyo y recursos para hacerlo que en mi época. No teman ser fuertes y valientes, porque eso cambia las cosas», terminó diciendo en la entrevista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Laura Pausini Official (@laurapausini)

Y es que no hay nadie mejor para dar consejos acerca del papel de las mujeres en la industria musical de nuestro país que Laura Pausini, ya que ella se ha trabajado su propia carrera artística desde el principio y se ha elevado hasta el puesto que ahora ocupa.

La felicitación de Laura Pausini a su hija

Hace tan solo unos días, Paola, la hija de Laura Pausini cumplió 11 años y la cantante le dedicó unas bonitas palabras a través de sus redes sociales que han conmovido a sus seguidores.

«Porque eres el lugar más hermoso que he visto en el mapa mundial, mi favorito de todos, al que siempre regresaré… Y siempre te he sentido igual desde el primer día. Y no nos soltamos las manos la una de la otra ni por un segundo», comenzaba diciendo en el texto.

«Porque te llamé ‘casa’ desde el primer momento. Tú el techo y yo el suelo. Los muros de carga son una sensación. Tus brazos son el cuarto donde me quedo dormida, y si me abrazas no hay otro lugar donde me gustaría ir, donde me gustaría vivir… En este tiempo donde todo cae, eres mi hábitat natural», continuó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Laura Pausini Official (@laurapausini)

Los comentarios de la fotografía se llenaban de felicitaciones para la joven y mensajes de sus fans emocionados por el precioso texto.