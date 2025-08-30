Jorge Planas, cirujano plástico: «La grasa, hoy, es oro»

«La grasa, hoy, es oro», dice Jorge Planas, uno de los cirujanos plásticos más prestigiosos a nivel internacional. Sí, ha leído usted bien. Y lo escuchará en la entrevista —que, hablando de metales preciosos, también es oro líquido, sobre todo si lo que le preocupa es la salud física y estética—. Oro porque permite regenerar tejidos, aportar volumen natural en el rostro y poner implantes como pechos.

Jorge Planas fue el primero en hablar de medicina regenerativa y antiaging en España. Nos lo confiesa en esta entrevista: «Me equivoqué de sala en un congreso de cirugía plástica y entré en una ponencia sobre medicina regenerativa. Al escuchar lo que allí se decía, tuve claro que ese era el futuro. Y empecé a trabajar en ello». Veinte años después, la realidad ha confirmado su intuición.

La anterior vez que pasó por el plató de El Foco, ya nos había hablado de técnicas que convertían una operación en una anécdota, como la MIA (Minimally Invasive Augmentation), con la que consigue aumentar el pecho en apenas quince minutos, sin anestesia general ni cicatrices visibles.

Hoy, Jorge Planas va un paso más allá y coloca en el centro de la conversación un material tan simple (y poderoso) como la grasa. Es el único en Europa que tiene la todopoderosa Time Machine, capaz de restaurar y reciclar las células madre de la grasa. Apenas se necesita grasa: con unos 50 cm³, extraídos incluso con anestesia local, basta. Se centrifuga y devuelve al cuerpo las células bio-regeneradoras, capaces de reparar tejidos en una cadera con artrosis, un codo o un tobillo. No son promesas vagas: él mismo, en lista de espera para operarse de cadera, se aplicó el tratamiento y ha pospuesto la intervención.

Planas no se limita a operar: su obsesión es anticiparse, mirar donde casi nadie se atreve todavía. En una época en la que proliferan los rellenos de moda —bioestimuladores, cócteles variopintos, hialurónicos que prometen juventud instantánea—, él prefiere la cautela. No es enemigo del ácido hialurónico, pero se resiste a convertirlo en un sucedáneo de la eterna juventud. Para él, lo natural siempre prevalece sobre lo artificial, la biología sobre la química pasajera.

Planas habla de la vida misma. No disfraza el tiempo, lo suyo es regenerar, prevenir y, en la medida de lo posible, devolverle al cuerpo su propia materia prima para que siga habitándose con dignidad.

Me quedo con una de sus frases: «El futuro de la salud y la estética está en el antiaging y la medicina regenerativa». No hay mejor manera de resumir por qué entrevistar a Jorge Planas siempre es un paso al futuro.