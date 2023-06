Las dramáticas palabras de Cristina Medina: «El bache no ha acabado»

No hay ninguna duda. Cristina Medina es una de las actrices más destacadas de ‘La que se avecina’. Abandonó el proyecto, pero los fans todavía le recuerdan con mucho cariño y piden que vuelva. Ella ha rechazado la propuesta de sus directores, de momento no quiere comprometerse con la agenda de grabaciones. Asegura que es un empleo muy exigente y que tiene que dedicar demasiadas horas a estudiar y a rodar. En estos momentos tiene otras prioridades, como por ejemplo centrarse en su estado de salud. Recordemos que en 2021 le detectaron un cáncer de pecho.

Cristina Medina ha dado una entrevista en ‘Socialité’ para desvelar cómo se encuentra. Lo primero que ha hecho ha sido dejar claro que la situación está controlada, a pesar de que debe someterse a revisiones muy concretas. El cáncer no desaparece de un momento a otro, pero por suerte ella está en buenas manos. De momento no tiene ningún motivo para preocuparse, aunque sigue muy pendiente de ciertos aspectos. Esa es una de las razones por las que no quiere llevarse al límite y grabar una serie tan dura.

La sinceridad de Cristina Medina

La artista ha hecho mucho por todas aquellas mujeres (también hay hombres) que padecen cáncer de mama. Cuando tuvo el diagnóstico definitivo se lanzó a las redes sociales y confesó lo que estaba pasando para intentar ayudar. Su objetivo era visibilizar una causa que para ella estaba silenciada. Dejó claro que ciertos tratamientos eran muy caros y no estaban al alcance de todos, por ejemplo el uso de pelucas o la aplicación de cremas para calmar los picores. Eso es lo de menos. Lo más serio son las sesiones de quimioterapia y sus secuelas.

“A día de hoy me encuentro muy bien, orgánicamente hablando. A mí no me duele casi nada. Psicológicamente hablando también, lo que pasa es que hay algunos puntos que no me dejan estar con los ojos más abiertos”. Estas palabras demuestran una realidad. El cáncer es tan traicionero que nunca se sabe, por eso la actriz está pendiente de todo. Se ha puesto en manos de los mejores y asegura que ha controlado la situación.

Unas palabras muy contundentes

Cristina siempre se ha caracterizado por ser muy rotunda, así que no se ha andado con tapujos. El cáncer es duro, pero se puede superar. Ella lo ha hecho, entre otras muchas cosas, gracias a su temperamento. Asegura que nunca se le pasó por la cabeza quedarse de brazos cruzados. “Soy, en general, una persona muy positiva, proactiva. Yo, ante un problema, no me quedo estática, actúo”, empieza diciendo con total sinceridad. “Yo creo que el bache no ha acabado, fíjate. Todavía no está tan lejos como para considerarlo un bache que pasé. Es un bache que todavía, a lo mejor, tiene final”.

Las secuelas psicológicas

Hay otro asunto importante que debemos tener en cuenta. El cáncer también provoca serias secuelas psicológicas. Cristina también ha hablado sobre este tema. “Eso es algo que ya se queda contigo en muchos sentidos, orgánicos y psicológicos. Es muy difícil olvidarlo. ¿No ves que te lo recuerda? Otra cosa es que en vez de asimilarlo como algo traumático, doloroso y que te cambia el ambiente por la mañana, digas bueno, venga, vámonos”.