Han pasado ya dos años desde Cristina Medina confesara que le habían diagnosticado cáncer de mama. Un duro revés que puso en jaque su día a día, aunque haciendo gala de su gran fortaleza fue cumpliendo sus objetivos, uno de ellos visibilizar el proceso de esta enfermedad, algo que ha ido haciendo en sus redes sociales.

Medina, que formó parte del elenco de La que se avecina, ficción en la que interpretó a la carismática Nines, ha reaparecido en un evento que ha tenido lugar este sábado, 10 de junio en el Parque de Atracciones de Madrid. Después de posar en el photocall habilitado ha atendido, amablemente, a los medios de comunicación allí presentes.

En conversación con los medios ha asegurado que se encuentra «muy bien» después de dos años del diagnóstico. «Es verdad, que al principio no te crees que va a ser tan largo, pero sí, sí es largo…», ha añadido para después indicar que «me encuentro muy bien, eso es lo importante».

«Una gran p…», así ha definido Cristina Medina sus años con la enfermedad. Sobre el tratamiento ha dicho que «o sea, hay en algunos tipos de cánceres de mama que es el hormonal, ese sí que lo tengo que hacer hasta dentro de 8 años y luego sí que hay otros tratamientos que yo sí que hago desde el principio con una naturópata y con Elisabeth Arrojo, una oncóloga de la que he hablado mucho que hago una vez al año un tratamiento de vitamina c intravenosa y unos hongos concretos que elevan las defensas y además, sigo todos los meses inyectándome vía intravenosa potasio y un montón de cosas. Es cuidarse, quizás, un poquito más», ha contado con detalle. «Digamos que hay una serie de protocolos que no me voy a saltar, que ya van conmigo. Me gustaría no tenerlos y levantarme por la mañana y tomarme un café y no, a cada rato me tomo algo», ha proseguido.

Si hay algo que ha caracterizado a Cristina Medina este tiempo es su positividad a la hora de enfrentar la enfermedad. «Primero cuando te diagnostican cáncer es un shock. Luego empiezas a creer lo que te ha pasado. Es un sufrimiento continuo físico porque no te reconoces, luego emocional… Es un proceso que cada uno lleva como pueda», ha indicado al mismo tiempo que ha confesado que sigue en tratamiento psicológico porque hay cosas que no la dejan avanzar.

Cristina Medina revela que padece cáncer

El 26 de septiembre, Cristina Medina reunió todas sus fuerzas y lanzó un mensaje que cambió su vida para siempre. «Hola a todos, quiero informaros de algo que es circunstancial en mi vida y es que estoy luchando contra un cáncer de mama», comenzó diciendo mientras grabó un clip en el que se pudo apreciar cómo daba un paseo.

Afortunadamente, explicó que dicha dolencia «tiene muy buen pronóstico» y tal y como reveló la propia Medina «no os vais a librar de mí tan fácilmente». «Lo que quiero, sobre todo, es aprovechar esta oportunidad para explicar un par de cosas que solo lo pueden entender los que lo están pasando y los que los acompañan. Tengo la fortuna de sentirme muy querida, pero no son suficientes las ayudas que da el Estado», comentó con entereza.