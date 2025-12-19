Así siembra el terror un hombre con un enorme cuchillo en Taipéi: deja tres muertos y cinco heridos

Tres personas han muerto y cinco han resultado heridas cuando un joven armado con un enorme cuchillo ha sembrado el pánico este viernes en el centro de Taipéi, la capital de la isla de Taiwán, antes de caer de un edificio cuando lo perseguía la policía.

Según el primer ministro de Taiwán, Cho Jung-tai, el joven ha lanzado bombas de humo en la principal estación de tren de Taipéi y luego se ha dirigido a una estación cercana del metro, ubicada en un concurrido distrito comercial, atacando con un cuchillo a varias personas a lo largo del camino.

El agresor sería un joven de 27 años residente en Taiwán, que tenía antecedentes penales y órdenes de arresto pendientes, según informó primer ministro a los periodistas. «Investigaremos su pasado y sus relaciones para comprender sus motivaciones y determinar si existen otros factores relacionados», añadió, que sólo identificó al hombre por el apellido Chang, asegura AsiaNews.

Los medios taiwaneses ya habían informado de que nueve personas habían resultado heridas cuando un hombre arrojó bombas de humo en la Estación Central de Taipéi, la más concurrida de la ciudad; posteriormente, atacó a algunos viandantes con un cuchillo cerca de la estación de metro de Zhongshan. El sospechoso también llevaba lo que parecía una armadura protectora y una máscara. «Aparentemente, lanzó bombas de humo y blandió un cuchillo largo para llevar a cabo ataques indiscriminados contra la gente» añadió Cho Jung-tai.

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, ha asegurado en Facebook que las autoridades han reforzado las medidas de seguridad en toda la isla. Ha añadido que se llevarán a cabo investigaciones exhaustivas y que su gobierno hará todo lo posible para garantizar la seguridad de la población.

Lai también ha alentado a los ciudadanos a no reenviar mensajes no verificados, y ha explicado que hasta el momento, se desconocen las motivaciones del homicida.