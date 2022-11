‘La que se avecina’ ha ido adelantando nuevos detalles de su próxima temporada, que sería la 13ª en emisión. Esta vendrá con nuevas aventuras y personajes, pero también contará con sonadas ausencias de algunos de los personajes más queridos por el público. Cristina Medina, que interpreta a Nines en la serie, no tiene claro su regreso a los platós de esta mítica serie.

Cristina Medina y su regreso a ‘La que se avecina’

«Ahora mismo no te puedo decir lo que puede pasar, pero me da la sensación de que no voy a volver» señalaba días atrás en una entrevista en el podcast Menudo Cuadro, presentado por David Andújar y David Insúa. «Me veo 12 horas en el plató y me da un ataque. Puedo hacer algún capítulo, pero volver allí todos los días un chorro de horas…» comentaba la actriz frente a la exigencia de las grabaciones de una serie como ‘La que se avecina’.

Nines es uno de los personajes más estables y longevos en la serie y cuenta con el cariño de muchos en la pequeña pantalla. Aún con ello, la actriz no ha pasado por su mejor momento personal estos últimos años. Fue diagnosticada de cáncer de mama en septiembre de 2021 y a raíz de esto ha bajado el ritmo de trabajo para priorizar su recuperación.

«He tenido conversaciones con Alberto Caballero para la temporada 13, cuando no estaba bien, e íbamos a hablar más adelante. Quizá cuando hablemos tengo energía y para adelante, pero ahora estoy retomando lo que me apetece: mis creaciones y mi teatro» explicaba la actriz más detalladamente.

Cuando estaba centrada en su recuperación, optó por salir del grupo de WhatsApp de la ficción de Alberto Caballero. «Me salí porque pasó lo de Verónica Forqué. Además, yo he tenido momentos muy complicados este año, estando muy susceptible con la enfermedad y el dolor…» comentaba sobre la situación. «El chat echaba humo y cualquier comentario me hería completamente y dije: ‘Ha sido un placer estar con vosotros todo este tiempo, pero hay información que no quiero saber’».

Es común que estos actores tengan más o menos relación con sus compañeros de reparto. En una entrevista con Fórmula TV ella quiso señalar que con algunos de sus compañeros sí que compartía una amistad cercana, pero que no era lo mismo con todos los actores. «Hay muy poco gente con la que me veo fuera. Me veo con Vanesa Romero, me veo con Eva Isanta, a veces con Nacho Guerreros, con José Luis Gil, que a ver si puedo ir a verlo. Pero con el resto no me veo, porque son compañeros, no amigos» comentaba entonces.

Parece que ‘La que se avecina’ no es una de las prioridades de esta actriz a corto plazo, ahora se centra en sus propios proyectos y retoma el ritmo de la interpretación después de una temporada complicada que ha requerido de una mayor desconexión por su parte. Aún con ello, no cierra las puertas al futuro y a lo que pueda venir, dando la posibilidad de poder volver a ver a Nines en un futuro, de manera continua o puntual.