‘La que se avecina’: Cristina Medina desvela por qué se salió del grupo de WhatsApp de la serie

No queda nada para que el primer capítulo de la temporada 13 de La que se avecina se estrene en Amazon Prime Video. Es más, aunque no se conoce fecha exacta, Telecinco ya anuncia que próximamente emitirá este primer episodio. Sin embargo, no todos los personajes originales volverán a la serie. Una de esas ausencias es la de Cristina Medina, que encarna a Nines Chacón en la serie.

En septiembre de 2021 fue diagnosticada con cáncer de mama y actualmente sigue recuperándose, aunque ya prepara y participa en algunos proyectos. Este fue el motivo principal de que dejara su papel en La que se avecina el año pasado.

La actriz ha acudido de invitada al podcast Menudo Cuadro, en el que pone en duda su regreso a la serie. “La que se avecina es pasado. Ahora mismo no te puedo decir lo que puede pasar, pero me da la sensación de que no voy a volver. Puedo hacer algún capítulo, pero volver allí todos los días un chorro de horas…”, aseguraba Cristina.

Ya podéis escuchar nuestra charla con @LaMedinaEs en la que hablamos de su último año y de cómo ha renacido y todavía de está acostumbrando a ser una nueva Cristina. 💕 Podéis verlo completo aquí: https://t.co/jB1qi0d1Mb pic.twitter.com/H42uSCCHXT — ¡Menudo Cuadro! (@menudo_cuadro) October 27, 2022

La intérprete ha contado que, incluso, se ha salido del grupo de WhatsApp que tiene el reparto de la serie. “Me salí porque pasó lo de Verónica (Forqué), he tenido momentos muy complicados este año, he estado muy susceptible con la enfermedad y el dolor”, confesaba la actriz que tenía amistad con la fallecida.

“Hubo un momento peliagudo. Pasó lo de José Luis (Gil), lo de Verónica… Yo decía ‘parece que esta semana ya me estoy encontrando bien’ y me venía algo”, explicó a los presentadores David Andújar y David Insua. “Pasó lo de Verónica y, de pronto, el chat echaba humo. Y a mí cualquier comentario me hería enormemente”, continuó explicando. Entonces decidió despedirse de sus compañeros y abandonar el grupo por el bien de su salud.

La vuelta de Cristina Medida a La que se avecina queda en el aire, pero todo apunta a que es más probable que esto no ocurra. De momento la actriz está volviendo a su vida normal poco a poco y retomando lo que más le apasiona: crear obras y el teatro.