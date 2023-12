«La cagué»: una influencer española cuenta todo sobre su peor momento

Una influencer muy conocida en nuestro país tomó la decisión de conceder una entrevista en televisión. Como no podía ser de otra forma, pensó que lo mejor era hablar en el programa más visto de la pequeña pantalla: ‘El Hormiguero’, espacio capitaneado por Pablo Motos y sus famosas hormigas Trancas y Barrancas. Estamos hablando de Lola Lolita, quien tiene una cuenta de TikTok con 11.4 millones de seguidores. Es un rostro bien valorado que ha trabajado con las firmas más importantes, por eso muchas empresas se pelean por contar con su presencia.

Lola Lolita, a pesar de disfrutar de una popularidad que ha cruzado fronteras, es bastante tímida, por eso ha tardado tanto en aparecer en la pequeña pantalla. Su intervención en ‘El Hormiguero’ fue estupenda y aparentemente no hubo ningún problema, pero la creadora de contenido ha reconocido en su canal de Twitch que estaba muy nerviosa y que no lo pasó bien. No es culpa de nadie, simplemente de su falta de experiencia. Tanto es así que todavía no ha reunido el valor suficiente para visualizar el programa.

El peor momento público de Lola Lolita

Afortunadamente Lola Lolita contó con el apoyo de Pablo Motos, quien le dio la mano y le acompañó durante toda la entrevista. El presentador tiene un talento especial para conectar con sus invitados, por eso ha convencido a estrellas tan relevantes como Will Smith para participar en su proyecto. Nada de esto fue suficiente para que la influencer se relajase. Acaba de reconocer que es el peor momento que ha vivido públicamente, aunque Motos no ha tenido nada que ver, es un asunto personal.

«La cagué muchísimo, estaba súper nerviosa. Es más, no he visto el programa por si me muero de vergüenza ajena de verme a mí misma», ha confesado en su canal de Twitch. Lola Lolita no se siente orgullosa de su aparición en Antena 3, considera que todo fue demasiado rápido y que no tuvo oportunidad de empatizar con la audiencia. «Metí la pata en muchísimas cosas», admite. Es la primera vez que se sienta en un programa de estas características y no tuvo en cuenta la repercusión de sus palabras.

El comportamiento de Lola Lolita en ‘El Hormiguero’

Pablo Motos es uno de los mejores comunicadores de nuestro país y tiene una habilidad especial para conquistar a sus invitados y conseguir declaraciones muy jugosas. Su objetivo con Lola Lolita era descubrir quién estaba detrás de la influencer, comprender su trayectoria y entender cuáles eran sus motivaciones.

Lola Lolita explicó que tuvo que dejar sus estudios para dedicarse de forma completa a la creación de contenido. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que el camino iba a ser más complicado de lo que pensaba en un primer momento porque tuvo que enfrentarse a sus detractores. Estuvo divertida y espontánea, pero para ella no fue suficiente.

Lola Lolita destapa su error

La joven ha asumido el error y considera que no dio su mejor versión por una cuestión personal. «A mí me hacían una pregunta y yo soltaba lo primero que se me pasaba por el cerebro, no me daba tiempo a pensar. Súper mal, habría contestado otras cosas y me habría explicado mejo», desvela en sus redes sociales para que la audiencia tenga claro todo lo que pasó.