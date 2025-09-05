Ágatha Ruiz de la Prada protagoniza la portada de ‘Financial Times Wealth’

Ágatha Ruiz de la Prada ha protagonizado esta semana la portada de Financial Times Wealth, el suplemento sobre riqueza del prestigioso medio británico que aborda en sus páginas el mundo de la gestión patrimonial y las personas con alto poder adquisitivo.

La diseñadora madrileña acapara la primera página del suplemento en una imagen junto a dos perros y un llamativo titular: «El reinado de España: Sangre nueva infunde una antigua aristocracia». El reportaje trata de la nueva aristocracia española.

Agatha Ruiz de la Prada es hija de aristócratas y ostenta los títulos nobiliarios de marquesa de Castelldosríus (grande de España) y baronesa de Santa Pau.

La propia Agatha Ruiz de la Prada, recomendó el reportaje en sus redes sociales: «Aquí os dejo este maravilloso artículo del Financial Times sobre la aristocracia española». «Me encanta cómo habéis reflejado mi figura con tanta profundidad y respeto», afirmó la modista.

En las páginas interiores consideran a Agatha Ruiz de la Prada como «un puente entre la aristocracia tradicional y la celebridad moderna, convirtiéndose en un ícono de la cultura pop».

Para Agatha Ruiz de la Prada esa frase «captura, de forma impecable, mi esencia». «Gracias por considerar que he construido ese puente, el haber conectado dos mundos tan diferentes y de destacarme como icono pop», aseguró la diseñadora.

Destacan la figura de Rafa Nadal

El reportaje aborda el tema de los nuevos españoles y destaca en el titular interior la figura de Rafa Nadal, el mejor deportista español de todos los tiempos, que ahora tiene categoría de aristócrata.

El ex tenista de Manacor es el Marqués de Llevant de Mallorca, un título nobiliario que le fue concedido por el Rey Felipe VI el pasado mes de junio en reconocimiento a su espectacular carrera deportiva y a los valores que ha representado tanto fuera como dentro de las pistas de tenis.

«El ascenso de Rafael Nadal a la aristocracia impulsa a la nobleza española a reconsiderar su futuro. Con el tenista retirado convertido en marqués, la clase noble española se da cuenta de que debe adaptarse a los valores modernos», escribe el Financial Times Wealth.