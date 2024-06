El comentario de Cristina Pedroche por el que los médicos le han declarado la guerra

Ha vuelto a pasar. Cristina Pedroche ha protagonizado una nueva polémica a raíz de un comentario que ha sentado mal a muchos médicos. Durante su última intervención en el famosa programa que presenta Pablo Motos, la comunicadora habló sobre su experiencia con la maternidad y los miedos que le generaba el parto.

Lo que realmente ha causado revuelo son sus opiniones sobre el sistema sanitario. Cristina Pedroche afirmó que muchos pediatras no tienen tiempo para formarse adecuadamente debido a la gran cantidad de citas que deben atender diariamente. «Los sanitarios no están actualizados como deberían», comentó. Sostiene que la falta de tiempo les impide mejorar sus conocimientos y habilidades profesionales.

Pedroche también reveló que ha realizado un «casting» de pediatras para encontrar el adecuado para su hija Laia, a quien tuvo con el conocido chef Dabiz Muñoz. «Todavía no tengo un pediatra fijo, ya he ido a cinco. No soy fácil porque voy con muchas preguntas y repreguntas», todo esto ha desatado un conflicto que ha indignado a mucha gente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CristiPedroche🦋 (@cristipedroche)

Cristina ha escrito un libro titulado ‘Gracias al miedo’ que está promocionando durante estas semanas, coincidiendo con la Feria del libro de Madrid. Por eso sería bueno que zanjase su último conflicto público, aunque todo hace pensar que la historia no ha hecho nada más que empezar.

Los médicos se enfadan con Cristina Pedroche

Las reacciones no se han hecho esperar. Inmediatamente después de sus declaraciones, numerosos médicos y profesionales de la salud utilizaron las redes para expresar su indignación. Argumentaron que los comentarios de Pedroche no solo son desinformados, sino ofensivos. Insisten en que no reflejan la realidad del esfuerzo y dedicación que los profesionales sanitarios invierten en su formación continua.

Una doctra respondió en X (antiguo Twitter): «Los médicos no estudiamos, no nos formamos, no nos actualizamos. No. Jamás. Ni las matronas. Nos caracterizamos por pasar de estudiar en general. Sabe mucho más una influencer que bucea en internet donde abunda la evidencia científica, POR SUPUESTO». Este tipo de respuestas evidencian la frustración de los sanitarios ante la percepción pública de su trabajo.

Cristina Pedroche defiende que sus declaraciones fueron hechas desde una perspectiva personal y con la intención de visibilizar las carencias del sistema de salud. Según su versión, el problema es del sistema, que crea médicos que están todo el día trabajando. Pero los especialistas no comparten esta teoría.

«Se nos mete el miedo de que nuestros bebés no saben nacer y que necesitamos a 200 médicos ahí pululando por la habitación. No puedo no parir, así que tengo que estudiar y tengo que ir formada increíblemente para tomar mis decisiones. Con esto no quiero decir que todas tengamos que hacer una oposición. Yo hablo desde un lugar privilegiado, pero creo que sí que deberíamos estar más apoyadas», le explicó a Pablo Motos en ‘El Hormiguero’.

Sin embargo, el modo en que expresó sus preocupaciones no fue bien recibido. Muchos sanitarios consideran que sus palabras trivializan los desafíos que enfrentan diariamente y que no valoran adecuadamente su compromiso con la formación y el cuidado de los pacientes.

Cristina Pedroche vuelve a ser señalada

acabo de tener una guardia de 24 horas y aun así no me ha cansado tanto como estos narcisos de la salud que creen que van a saber más que un profesional porque lo han leído en tres w tusaludimporta punto com https://t.co/FsKgoOoPpj — clara (@disorientedduck) June 6, 2024



Cristina Pedroche es una figura mediática que no es ajena a la polémica. Desde sus llamativos vestidos de Nochevieja hasta sus declaraciones públicas, la presentadora de Atresmedia siempre ha generado titulares y debates. Su capacidad para mantenerse en el centro de la atención pública es innegable, pero también lo es la responsabilidad que conlleva su influencia.

La cuestión es que ahora ha tocado un tema demasiado sensible, por eso tiene a tanta gente en su contra. Ella ha dejado claro que no responsabiliza de su experiencia a ningún médico en concreto, aunque es sincera y quiere compartir su malestar.

«No quiero señalar a los profesionales que nos atienden, porque a lo mejor no están tan actualizados como deberían, porque tampoco tienen tiempo. Si una matrona atiende a 20 personas, es imposible que cuando esa señora llegue a casa tenga tiempo de seguir estudiando, es que es imposible».

Lo que hay que escuchar, ahora resulta que los médicos no se forman ni se actualizan. Ella, una iluminada que ha leído 4 mierdas en internet, sabe más que el resto https://t.co/bDG1yia6A6 — Antonio Cabello 🫰🏻 (@antoniosan__) June 6, 2024

Esta controversia pone de manifiesto la delicada relación entre figuras públicas y sectores profesionales. Mientras que los comentarios de Pedroche han servido para abrir un debate sobre las condiciones laborales de los médicos, también resaltan la importancia de abordar estos temas con el respeto y la consideración que merecen los profesionales involucrados.

Las redes se ha llenado de respuestas por parte de especialistas que no están de acuerdo con la postura de Cristina, de hecho le han pedido que rectifique.