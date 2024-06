Cristina Pedroche se sincera sobre su momento más embarazoso en televisión

Cristina Pedroche puede presumir de ser una de las grandes estrellas de Atresmedia, siendo la culpable de que Antena 3 lidere por primera en la historia en las Campanadas y ser una de las colaboradoras habituales de Zapeando. Pero no todo ha sido tan fácil, en los inicios de su carrera televisiva queda un momento para el recuerdo y que no es nada bueno para ella.

El programa de las tardes de laSexta asistió a la fiesta del quinto cumpleaños de Atresplayer -la plataforma de streaming del grupo- con un reportaje de Carla Pulpó, conocida por ser la mujer que daba vida a la desaparecida Mapi. La ahora reportera del programa de Dani Mateo aprovechó el momento del photocall para hablar con algunas de las estrellas como Gloria Serra, Roberto Leal y Jorge Fernández.

Pero ellos no eran las únicas estrellas, también posó Pedroche, a la que le preguntó por su momento más embarazoso en televisión. «Siempre digo lo mismo, pero cuando me caí en Sé lo que hicisteis no sabía dónde meterme», ha recordado así su accidentada entrada en el plató.

La vallecana se ha referido a un momento que ocurrió cuando apenas llevaba unos meses en el programa de Patricia Conde y Ángel Martín como reportera, por lo que todavía se notaba su inseguridad. Al ser presentada entró con sus habituales tacones para sentarse en el sofá, pero al llegar a él se resbaló cayendo al suelo en pleno directo.

Lo que muchos espectadores pensaban que era algo preparado, se trataba de un accidente real que por suerte no tuvo grandes consecuencias más que el susto. Todo fue provocado por culpa de un sketch anterior en el que Conde le hizo un masaje de pies a la reportera y utilizó aceite para intentar que todo fuese mucho más real.

«Ay, Dios, ¡el aceite de antes!», decía Conde al darse cuenta de que parte de la culpa de esta caída era suya, por lo que no dudó en tirarse al suelo para intentar arreglarlo. «Te juro que no lo he hecho a posta. Te juro que lo seco con mi jersey», decía mientras reptaba por el suelo como una serpiente para intentar secar el suelo.

Mientras, Cristina Pedroche se dolía de la rodilla y se quejaba de que le iba a salir un moratón. Ángel Martín, sabiendo que la reportera ya en aquel momento se había convertido en la estrella del programa, pidió a Conde que le diese «un beso en la rodilla» para evitar que se infectase.

«Si tú no puedes ir hoy a un reportaje no te preocupes, va Patricia», añadía el humorista para cargarle con las consecuencias a su compañera de mesa. Aquel fue un momento en el que Cristina salió como pudo, pero que si le pasase en la actualidad tendría una salida mucho más natural gracias a las tablas que ahora tiene y que antes no.

El buen momento de Cristina Pedroche

La colaboradora está teniendo un 2024 muy especial después de que el pasado verano se convirtiese en madre junto a Dabiz Muñoz, su marido. Fruto de esta nueva experiencia acaba de publicar un libro de autoayuda en el que cuenta cómo está superando sus miedos como madre primeriza que se titula Gracias al miedo y que está a la venta desde este 5 de junio.