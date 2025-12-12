Fact checked

Un medicamento oral de dosis única llamado zoliflodacina se muestra prometedor como un nuevo tratamiento para la gonorrea resistente a los antibióticos, según un ensayo clínico de fase 3 publicado por un equipo de investigadores internacionales de Estados Unidos, Europa, Suráfrica y Tailandia, liderados por la Universidad de Alabama at Birmingham (Estados Unidos) en The Lancet.

El estudio encontró que una dosis de zoliflodacina fue tan efectiva como el tratamiento estándar actual, que combina dos antibióticos: una inyección de ceftriaxona seguida de una dosis oral de azitromicina.

La gonorrea es una de las infecciones de transmisión sexual más comunes, que afecta a más de 82 millones de personas en todo el mundo cada año. Sin embargo, es cada vez más difícil de tratar a medida que las bacterias que causan la infección desarrollan resistencia a los antibióticos actuales. Este nuevo medicamento tiene el potencial de ayudar a frenar la propagación de bacterias resistentes a los antibióticos y hacer que el tratamiento de la gonorrea sea más accesible en todo el mundo.

El ensayo internacional involucró a más de 900 personas de cinco países (EE UU., Sudáfrica, Tailandia, Bélgica y los Países Bajos). Los participantes recibieron la nueva píldora o el tratamiento estándar. Los resultados mostraron que la zoliflodacina curó más del 90% de las infecciones en los sitios genitales. El medicamento fue bien tolerado, con efectos secundarios similares a los observados con los tratamientos actuales, y no se reportaron problemas graves de seguridad.

La zoliflodacina está actualmente a la espera de la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA). De aprobarse, los autores afirman que podría mejorar considerablemente los esfuerzos globales para controlar las infecciones por gonorrea resistente a los medicamentos, apoyar la atención comunitaria y proteger la salud reproductiva de millones de personas.