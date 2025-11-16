Fact checked

En un estudio realizado con casi 30.000 enfermeras menores de 50 años, investigadores del Mass General Brigham (Estados Unidos) descubrieron que un alto consumo de alimentos ultraprocesados se asociaba con un mayor riesgo de adenomas, pólipos de colon que pueden ser precursores del cáncer colorrectal.

En concreto, estas mujeres tenían un 45% más de riesgo de desarrollar adenomas, que pueden ser precursores del cáncer colorrectal de inicio temprano, en comparación con las participantes que declararon consumir los niveles más bajos. Sus resultados se publican en JAMA Oncology.

«Nuestros hallazgos respaldan la importancia de reducir el consumo de alimentos ultraprocesados como estrategia para mitigar la creciente incidencia de cáncer colorrectal de inicio temprano» subraya Andrew Chan, autor principal del estudio, jefe de la Unidad de Epidemiología Clínica y Traslacional y gastroenterólogo del Instituto Oncológico Mass General Brigham.

«El aumento del riesgo parece ser bastante lineal, lo que significa que cuanto mayor sea el consumo de alimentos ultraprocesados, mayor será la probabilidad de desarrollar pólipos de colon», añade.

El consumo de alimentos ultraprocesados -alimentos listos para consumir que suelen contener altos niveles de azúcar, sal, grasas saturadas y aditivos alimentarios- ha aumentado paralelamente al incremento de los casos de cáncer colorrectal de inicio temprano (CCRIT).

El grupo de investigación de Chan ya había encontrado una asociación entre los alimentos ultraprocesados y el cáncer colorrectal en general, pero este es el primer estudio que vincula los alimentos ultraprocesados con el CCRIT.

Lesiones precursoras

Los investigadores analizaron datos del Estudio de Salud de las Enfermeras II, un estudio prospectivo a largo plazo de enfermeras nacidas entre 1947 y 1964, una generación con un riesgo elevado de cáncer colorrectal precoz (CCRPE). Analizaron datos de 24 años de 29 105 enfermeras que se sometieron al menos a dos endoscopias bajas antes de cumplir los 50 años para la detección de lesiones precursoras del cáncer colorrectal.

Las participantes también completaron encuestas dietéticas cada cuatro años, a partir de las cuales los investigadores estimaron su consumo diario promedio de alimentos ultraprocesados. Si bien la información sobre la dieta fue autodeclarada, este tipo de encuesta ha sido validada por su capacidad para reflejar con precisión los patrones alimentarios de una persona.

En promedio, los participantes consumieron 5,7 porciones de alimentos ultraprocesados por día, lo que representó el 35% de sus calorías diarias totales, una cifra ligeramente inferior al promedio nacional en Estados Unidos.

A partir de los resultados de la endoscopia, los investigadores identificaron a 2.787 participantes que desarrollaron pólipos precursores del cáncer colorrectal. Las mujeres que consumían la mayor cantidad de alimentos ultraprocesados (un promedio de 10 porciones diarias) presentaban un riesgo un 45% mayor de desarrollar adenomas convencionales, el precursor del cáncer colorrectal más asociado con el cáncer colorrectal de inicio temprano (CCOIT), en comparación con aquellas que consumían la menor cantidad (un promedio de 3 porciones diarias).

Alimentos ultraprocesados

Sin embargo, no se observó ninguna asociación entre el consumo de alimentos ultraprocesados y las lesiones serradas, otro tipo de precursor del cáncer colorrectal, pero que se desarrolla más lentamente y se asocia con menor frecuencia al CCOIT.

«Una de las fortalezas de nuestro estudio fue que contábamos con información detallada sobre otros factores de riesgo de cáncer colorrectal en los participantes, como el índice de masa corporal, la diabetes tipo 2 y la baja ingesta de fibra», acuña Chan. «Incluso después de tener en cuenta todos estos otros factores de riesgo, la asociación con los alimentos ultraprocesados se mantuvo».

Los autores señalan que los alimentos ultraprocesados no explican completamente el aumento del cáncer colorrectal de inicio temprano (CCRIT), y los investigadores trabajan para identificar otros factores de riesgo. También buscan maneras de clasificar mejor los alimentos ultraprocesados, ya que algunos de ellos podrían ser más dañinos que otros.