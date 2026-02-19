Fact checked

La Agencia Francesa de Seguridad y Salud Alimentaria, Ambiental y Laboral (ANSES) acaba de publicar un nuevo análisis sobre el vapeo. El estudio indica que los vapeadores adquiridos a través de canales oficiales y con la debida vigilancia de las autoridades entrañan menor riesgo para la salud que el consumo de cigarrillos de combustión. Los productos similares que se distribuyen de forma directa desde terceros países no se han estudiado.

Los vapeadores o cigarrillos electrónicos suelen ser utilizados sobre todo por fumadores, según indican varios estudios sobre patrones de consumo. Cuando se ha preguntado a los usuarios sobre su motivación, la mayoría de ellos indica que recurren a este tipo de productos como una estrategia para dejar el tabaco o reducir el número de cigarrillos que consumen al día, también para aliviar la ansiedad por fumar y los riesgos asociados al tabaquismo.

Según ANSES, los riesgos asociados al consumo de cigarrillo electrónico existen, pero son menores que los derivados del consumo de tabaco quemado. Entre ellos menciona problemas cardiovasculares, respiratorios y relacionados con el cáncer, y recomienda evitar incentivos para el vapeo entre personas que no fuman, sobre todo si son jóvenes, mientras que para los fumadores contempla que se consideren los cigarrillos electrónicos como una solución temporal para dejar de fumar.

Ayuda para dejar de fumar

En su revisión, la autoridad francesa ha llevado a cabo un análisis de la literatura científica (con más de 2.500 referencias bibliográficas), una evaluación de los riesgos relacionados con la inhalación de determinadas sustancias y encuestas sobre prácticas de consumo en el país, que se extendieron a la población general pero además prestaron especial atención a los adolescentes.

En su página web, la agencia indica que si bien existen riesgos para la salud asociados al vapeo, «los cigarrillos electrónicos pueden considerarse una opción temporal para quienes tienen dificultades para dejar de fumar».

Asimismo, recomienda que la estrategia forme parte de un plan integral, coordinado con profesionales sanitarios (entre los que menciona a especialistas en deshabituación tabáquica, pero también médicos de familia, enfermeros y farmacéuticos), para abandonar el consumo de ambos tipos de productos.

El informe confirma hallazgos anteriores que apuntaban que el vapeo está estrechamente vinculado al consumo previo de tabaco (el uso diario del cigarrillo electrónico afecta al 6,1 % de los adultos, frente a un tabaquismo diario del 18,2 %, el nivel más bajo desde finales de los años noventa). El 98% de los vapeadores adultos son fumadores activos o exfumadores, y el 61% mantiene un consumo dual (vapeo y tabaco).

Ausencia de combustión

Uno de los asuntos que se tratan en este estudio es que la ausencia de combustión en los cigarrillos electrónicos constituye una ventaja cuando se compara con el tabaco convencional.

La exposición a sustancias tóxicas y cancerígenas es significativamente menor, evitando la formación de muchos compuestos que se generan de forma específica al quemar el tabaco.

Cuando se comparan las sustancias que contienen, los expertos de la agencia han observado que numerosos elementos nocivos del tabaco están ausentes en los vapeadores. Cuando sí se detecta alguno de estos elementos, sus concentraciones son inferiores a las medidas obtenidas en humo de tabaco convencional.

Por todos estos motivos, la agencia no recomienda a los no fumadores que empiecen a vapear, pero sí reconoce que para las personas a las que les cuesta dejar el tabaco, los vapeadores pueden ser una solución alternativa para reducir el riesgo.