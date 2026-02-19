Adiós a la gran bandera de España en Colón: ahora es otra y el cambio ha sorprendido a todos

La bandera de España gigante de la plaza de Colón ha vuelto a ser noticia en Madrid. La enseña, una de las más visibles y reconocibles del país, fue sustituida hace apenas unos días tras quedar dañada por los últimos temporales. Sin embargo, la nueva tampoco pudo resistir el tren de borrascas que ha afectado a la capital (y al resto del país) durante los últimos días y ha terminado retirada de nuevo, un hecho que ha sorprendido incluso a quienes están acostumbrados a su mantenimiento.

La situación se ha repetido en muy poco tiempo. A finales de enero se retiró la bandera original porque el viento la había desgarrado. Posteriormente se instaló una nueva, pero esta segunda versión acabó sufriendo el mismo destino en cuestión de días. Los efectos del mal tiempo acabaron por obligar a arriarla sin fecha prevista para volver a izarla, según confirmaron tanto el Estado Mayor de Defensa como el Ayuntamiento de Madrid. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, admitió no recordar una secuencia de borrascas tan continuada en sus siete años de mandato. Por ese motivo, las instituciones responsables optaron días atrás por no colocar una tercera bandera hasta que las previsiones meteorológicas se estabilicen. La prioridad fue la de evitar daños adicionales y garantizar que el próximo izado se realice con seguridad. Y ese izado parece que se acabó programando como estaba previsto para esta semana, pero ¿finalmente se ha producido?.

Adiós a la gran bandera de España en Colón: ahora es otra

La enseña que preside la plaza de Colón no es una bandera cualquiera. Se trata de una pieza de 294 metros cuadrados, con 21 metros de ancho y 14 metros de alto, lo que la convierte en una de las más grandes de España en un espacio urbano. Su tamaño la hace especialmente visible pero también más vulnerable ante episodios de viento intenso como los de las últimas semanas, de modo que no era de extrañar que acabara hecha jirones y con ello que ya no fuera la misma de siempre y acabara sustituyéndose.

De este modo, el Estado Mayor de Defensa, que gestiona su mantenimiento a través de la Armada, comunicó su retirada después de constatar que la tela había vuelto a quedar hecha jirones. El Ayuntamiento también confirmó que el izado no se repetirá hasta que el temporal remita. La decisión busca evitar una nueva degradación en un periodo tan corto, ya que el material tiene un coste elevado y un proceso de confección específico para soportar condiciones extremas. La imagen del mástil sin bandera llamó, sin duda, la atención de vecinos y visitantes. No es habitual ver este punto emblemático de Madrid sin la rojigualda, lo que explica el interés generado en torno a su ausencia y al estado de la enseña sustituida.

El papel de la meteorología y la previsión para los próximos días

Los técnicos que supervisan la bandera coinciden en que estas últimas semanas han sido excepcionalmente complicadas. Rachas de viento superiores a lo habitual y lluvias continuadas acabaron por acelarar el desgaste de la bandera de España en la plaza de Colón. Aunque la fabricación está pensada para resistir condiciones adversas, la sucesión de borrascas ha impedido que la nueva bandera permaneciera en buenas condiciones más allá de unos días.

Cuando la bandera fue retirada, el Ayuntamiento explicó que no habría izado hasta que la situación meteorológica mejorara de forma estable y hasta ahora no parecía que fuera a haber un calendario para que se volviera a poner. Tampoco se descartaba sustituir el material o revisar el formato de las futuras enseñas si el viento fuerte vuelve a convertirse en un problema recurrente.

Un nuevo izado previsto en Colón pendiente del tiempo

Y de este modo, y tras la retirada, parece que esa semana la bandera vuelve a Colón, teniendo en cuenta que estaba en agenda un acto relevante. El Ejército de Tierra tenía previsto realizar un izado ordinario de bandera ayer 18 de febrero, siempre que el tiempo lo permitiera y así fue cuando se produjo a las 12:00 horas del mediodía. Se trata de una ceremonia habitual en este enclave y una de las más reconocibles dentro del calendario institucional.

Este tipo de actos incluye la formación de la fuerza, los honores reglamentarios y el izado de la bandera de gran formato que ondea en el mástil de Colón. La previsión meteorológica fue determinante, ya que el protocolo exige garantizar la seguridad del personal y del público. Y como las condiciones fueron favorables el izado se llevó a cabo, pero en el caso de que no hubiera sido así, el acto se podía haber modificado o aplazarse, tal como ya ha ocurrido en otras ocasiones.

Para el Ejército de Tierra, que este mes es el encargado del izado según el calendario rotatorio entre los tres ejércitos, la ceremonia mantiene un valor simbólico importante. Refuerza la presencia de las Fuerzas Armadas en la capital y devuelve a la plaza su actividad institucional habitual, siempre que el viento lo permita.