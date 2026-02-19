Giro inaudito de la Seguridad Social: ya no cuentan sólo los últimos 25 años y así afecta a tu pensión

Con el año 2026 han llegado cambios importantes en lo que respecta a las pensiones de la jubilación. El más trascendente tiene que ver con el retraso en la edad para acceder a la jubilación con el 100% de la pensión, y otro relevante es la nueva opción de calcular la pensión. Desde el 1 de enero, los trabajadores podrán elegir para calcular la pensión entre los últimos 25 años cotizados o los mejores 27 de entre los últimos 29 años. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las novedades de la Seguridad Social con el cálculo de la pensión.

Para acceder a la jubilación en este 2026 en España con la pensión íntegra, habrá que acreditar 38 años y tres meses de cotización, y el que no cumpla con estos requisitos tendrá que esperar hasta los 66 años y 10 meses si no quiere cumplir con penalizaciones en su pensión. Así lo dicta la Ley 27/2011, que el próximo 2027 retrasará la edad de jubilación hasta los 67 años para los que no lleguen al mínimo de 38 años y seis meses cotizados durante la vida laboral. Esto será a partir del próximo año y el año 2026 también ha llegado con otros cambios que tienen que ver con el cálculo de la pensión de jubilación.

Conforme establece el Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo, desde el 1 de enero se aplicará un modelo dual para realizar el cálculo de la pensión. Por un lado, se mantendrá la forma clásica de hacer una media de los últimos 25 años de cotización (el resultante de dividir entre 350 la suma de las últimas 300 bases de cotización) y, desde el 1 de enero, entra en vigor un cálculo alternativo en el que se podrá seleccionar los 27 mejores años de los últimos 29. Esto llega para favorecer a los trabajadores con carreras de cotización más inestables y entrará de forma gradual hasta 2037.

Conforme dicta el Boletín Oficial del Estado, esta modificación del artículo 209 «amplía a 27 años el período a tener en cuenta para el cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación, si bien tomando como referencia los 29 años anteriores al del mes previo al del hecho causante, de los cuales se seleccionan de oficio las 324 bases de cotización de mayor importe de todo el período».

La Seguridad Social y la novedad en el cálculo de la pensión

Alfonso Muñoz Cuenca ha explicado este cambio que llega en materia de jubilación en uno de sus vídeos publicados en YouTube. «El Real Decreto-ley 2/2023 introdujo una modificación que afectará a todos los trabajadores que se jubilen a partir de 2026. Se trata de un sistema dual que cambiará la forma en la que la Seguridad Social calculará la cuantía de la pensión de jubilación», informa este funcionario de la Seguridad Social y experto en pensiones.

«A partir de 2026, la Seguridad Social hará un doble cálculo en el que se tendrá en cuenta dos opciones. La primera es como hasta ahora, en la que se hará una media con los últimos 25 años cotizados. Este método beneficiará a los trabajadores con carreras estables», dice.

«El nuevo modelo es hacer la media de los últimos 29 años excluyendo las 24 mensualidades peores. Calculando la base reguladora en función de los 27 años mejores dentro de los últimos 29 años de cotización», cuenta sobre la nueva fórmula que llega para «beneficiar a los trabajadores con carreras más inestables».

«La Seguridad Social de oficio calculará ambas bases reguladoras y resolverá la pensión con el importe de más cuantía. Este nuevo sistema dual no perjudicará en nada a los nuevos pensionistas», cuenta, a la vez que deja claro que el nuevo método de cálculo de la pensión de la Seguridad Social «se aplicará de forma gradual y progresiva entre 2026 y 2037».

Así que desde el 1 de enero los trabajadores que quieran acceder a la jubilación podrán elegir entre la opción clásica de las últimas 300 bases de cotización o bien el nuevo método que permitirá escoger las 302 bases de cotización (25,16 años) de mayor importancia entre los últimos 304 meses (25,33 años).