La lista de las fuerzas armadas más poderosas del mundo en 2026: la posición de España no es la que pensabas

En el informe Global Firepower Index correspondiente a 2026, España se sitúa como la 18ª potencia militar a nivel mundial entre 145 países evaluados, con un PowerIndex de 0,3247. Este indicador resume capacidades terrestres, aéreas, navales, logísticas y financieras, ofreciendo una visión integral de las fuerzas armadas más poderosas del mundo.

El Global Firepower Index compara a 145 países a partir de más de 60 variables cuantitativas, que incluyen desde el número de efectivos y la flota aérea y naval, hasta presupuesto de defensa, capacidades logísticas y estructura financiera. En el informe publicado en 2026, España se sitúa cerca de países como Irán e Israel y por delante de naciones como Australia, Egipto o Ucrania.

Las fuerzas armadas más poderosas del mundo en 2026

El ascenso de España en el ranking de fuerzas armadas más poderosas del mundo se apoya en la modernización de equipamiento militar, la adquisición de plataformas tecnológicas avanzadas y la renovación de estructuras obsoletas. Otro elemento clave es la participación activa de España en misiones internacionales de paz y seguridad, bajo el amparo de organizaciones como la ONU y la OTAN.

En el contexto europeo, España se sitúa detrás de potencias como Francia y Reino Unido, pero mantiene un nivel competitivo frente a Alemania, e Italia. A nivel mundial, Estados Unidos lidera el ranking, seguido de Rusia y China, con India y Corea del Sur también destacando entre las fuerzas armadas más poderosas del mundo.

Actualmente, la participación en programas conjuntos de defensa y la inversión en I+D fortalecen la interoperabilidad y garantizan que las Fuerzas Armadas españolas puedan actuar en escenarios internacionales. A medio y largo plazo, será necesario invertir en sistemas avanzados para adaptarse a nuevas formas de guerra, como ciberataques, conflictos híbridos y operaciones en el espacio. La integración de tecnologías digitales y plataformas de comunicación seguras será fundamental para afrontar estos desafíos.

Ranking

El último ranking del Global Power Index sitúa a Estados Unidos como la principal potencia militar del mundo, con un índice PwrIndx de 0.0741, seguido muy de cerca por Rusia (0.0791) y China (0.0919).

En el «top 10» también aparecen India, Corea del Sur, Francia, Japón, Reino Unido, Turquía e Italia. Llama la atención la ligera subida de Francia y Japón, mientras que Reino Unido desciende una posición respecto al año anterior. España se sitúa en el puesto 18, con un PwrIndx de 0.3247, manteniéndose dentro del grupo de las 20 principales potencias militares del mundo.

En América Latina, Brasil lidera la región en el puesto 11, seguido de México (36), Argentina (32), Colombia (43), Chile (49) y Perú (50). En Oriente Medio, Israel (15), Irán (16) y Arabia Saudí (25) figuran entre los mejor posicionados, mientras que Emiratos Árabes Unidos ocupa el puesto 54.

En Europa, tras las grandes potencias tradicionales, destacan Alemania (12), Polonia (21), Suecia (26) y Países Bajos (34). Ucrania, en el puesto 20, mantiene una posición relevante debido a su actual contexto geopolítico y al refuerzo de sus capacidades defensivas.

En la parte inferior del ranking aparecen países con menor capacidad militar, como Islandia (134), Panamá (135), Somalia (137), Sierra Leona (140) o Bután, que cierra la lista en el puesto 145 con un índice de 5.7991.

La mayor potencia militar del mundo en 2026 es Estados Unidos. Cuenta con 13.032 aviones militares, incluidos 1.791 cazas, 926 aviones de ataque, 917 de transporte y 611 destinados a misiones especiales. Además, dispone de 5.913 helicópteros, de los cuales 1.024 son de ataque. Rusia dispone de 4.237 aviones militares, entre ellos 861 cazas de ataque, 458 de transporte y 137 para misiones especiales. A esto se suman 1.643 helicópteros, con 556 unidades de ataque. China ocupa el tercer lugar con 3.529 aeronaves. Posee 1.443 cazas, 371 cazas de ataque, 287 aviones de transporte, 105 para misiones especiales y 9 cisternas. También cuenta con 1.007 helicópteros, de los cuales 281 son de ataque. India consolida su posición con 476 cazas, 124 aviones de ataque, 334 de entrenamiento, 277 de transporte, 72 para misiones especiales y 6 cisternas. Además, opera 594 helicópteros, 79 de ellos de ataque. Corea del Sur dispone de 242 cazas, 98 de ataque, 41 de transporte, 335 de entrenamiento, 35 para misiones especiales y 4 cisternas. Su flota incluye 827 helicópteros, 113 de ataque. Francia mejora posiciones respecto a 2025. Cuenta con 974 aviones militares: 223 cazas, 118 de transporte, 140 de entrenamiento, 44 de misiones especiales y 15 cisternas. Además, tiene 452 helicópteros, 67 de ataque. Japón posee 1.429 aviones militares, 217 cazas, 399 de entrenamiento, 135 para misiones especiales, 8 cisternas y 53 de transporte. También opera 583 helicópteros, 118 de ataque. Reino Unido cuenta con 625 aviones, incluidos 103 combatientes y 262 helicópteros, 50 de ataque. Turquía dispone de 1.101 aviones militares, 201 de combate y 84 de transporte. Su flota destaca por el uso del F-16 y una fuerte presencia de helicópteros orientados a la movilidad. Italia cierra el top 10 tras aumentar su inversión en defensa. Posee 714 aviones militares, 37 helicópteros de ataque, dos portaaviones, tres destructores y ocho submarinos.

España

En España, las «Fuerzas Armadas son las encargadas de garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Están formadas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire que trabajan bajo la dirección operativa del Estado Mayor de la Defensa. En la actualidad, las Fuerzas Armadas colaboran en el contexto internacional a través de su presencia en organizaciones multinacionales».