Condenan a cadena perpetua al ex presidente surcoreano Yoon Suk Yeol por su declaración de la ley marcial

Un tribunal de Corea del Sur ha condenado este jueves a cadena perpetua al ex presidente Yoon Suk Yeol tras declararlo culpable de encabezar una insurrección, en relación con su decisión de imponer la ley marcial en diciembre de 2024, una medida que desató una de las mayores crisis institucionales del país en décadas.

La sentencia, dictada tras meses de proceso judicial, concluye que el decreto de ley marcial firmado por Yoon cumplía con los elementos constitutivos del delito de insurrección recogido en el Código Penal surcoreano. El tribunal sostuvo que el entonces presidente vulneró de forma grave el orden constitucional al interferir en las competencias de la Asamblea Nacional de Corea del Sur, órgano que representa el poder legislativo del país.

En su fallo, los magistrados señalaron que Yoon actuó como «líder de una insurrección», al considerar que la declaración de la ley marcial supuso un intento de socavar la autoridad parlamentaria y alterar el equilibrio institucional establecido por la Constitución. No obstante, pese a que la Fiscalía había solicitado la pena de muerte (una de las tres sanciones contempladas para este delito), el tribunal optó por imponer cadena perpetua, teniendo en cuenta diversos factores atenuantes que no fueron detallados en su totalidad.

La ley marcial fue declarada por Yoon en diciembre de 2024 en un contexto de fuerte tensión política y enfrentamientos con la oposición parlamentaria. La medida implicaba restricciones a libertades civiles y otorgaba poderes extraordinarios a las fuerzas armadas para mantener el orden interno.

Sin embargo, pocas horas después de su proclamación, la Asamblea Nacional de Corea del Sur aprobó una resolución para exigir su retirada, en ejercicio de sus competencias constitucionales. Ante la presión institucional y social, la medida fue finalmente anulada.

El episodio marcó un punto de inflexión en la presidencia de Yoon. En las semanas posteriores, los diputados aprobaron una moción de destitución contra Yoon, al considerar que el mandatario había violado «gravemente» la Constitución. El proceso fue remitido al Tribunal Constitucional surcoreano, que en abril de 2025 ratificó la decisión del Parlamento y confirmó su cese definitivo del cargo.

Bajo el Código Penal surcoreano, el delito de encabezar actos de insurrección lleva a tres posibles escenarios: la pena de muerte, la cadena perpetua o la cadena perpetua exenta de trabajos forzosos. La Fiscalía argumentó durante el juicio que la gravedad de los hechos y el impacto institucional justificaban la máxima pena. La defensa, por su parte, sostuvo que la declaración de la ley marcial se realizó dentro de las facultades presidenciales y negó que existiera intención de subvertir el orden democrático, por lo que Yoon no fue condenado a muerte.