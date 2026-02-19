De la purga de De los Cobos a la violación del DAO: los 20 escándalos que achicharran a Marlaska

Fernando Grande-Marlaska es uno de los cuatro ministros de Pedro Sánchez que no han sido purgados en sus 8 años de Gobierno. Desde su nombramiento al frente de la cartera de Interior, más de una veintena de escándalos le acorralan. De la persecución al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos a la acusación de violación de una subordinada por José Ángel Jiménez González, jefe de la Policía Nacional, estos son los escándalos made in Marlaska.

El cese de Pérez de los Cobos

Uno de los primeros grandes conflictos del ministro de Interior fue a raíz de la destitución del máximo responsable de la Guardia Civil, el coronel Diego Pérez de los Cobos. Fue en el año 2020, en plena pandemia del Covid-19, cuando Marlaska alegó una «pérdida de confianza» en el jefe de la Comandancia para justificar su cese.

Meses después, se conoció que el motivo de su destitución fue su negativa a informar al titular de Interior sobre el desarrollo de una investigación judicial relacionada con la manifestación del Día de la Mujer. Una protesta, la del 8-M, que se produjo en uno de los momentos de más contagios por coronavirus.

Monitorización de redes sociales

Durante la pandemia, el ministro Marlaska dio órdenes expresas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para monitorizar todo tipo de contenido que los usuarios compartían a través de sus redes sociales. En concreto, informaciones fake, según la cartera de Interior, y rastreo que llevó a cabo la Guardia Civil para tratar de detectar amenazas y bulos que pudieran provocar estrés social durante la crisis sanitaria.

Tragedia migratoria

El 24 de junio de 2024, cerca de 2.000 personas, entre ellas, menores, protagonizaron uno de los mayores intentos de asaltar la valla de Melilla. Alrededor de 100 personas perdieron la vida al intentar traspasar el puesto fronterizo y a través del mar. Cerca de 400 de estas, en su mayoría de origen sudanés, fueron devueltas a su país de origen casi de manera inmediata. Tras el asalto, más de un centenar de heridos, incluidos agentes de la Guardia Civil, permanecieron durante horas sin recibir ningún tipo de asistencia sanitaria.

Tragedia de Barbate

Han pasado dos años desde que una narcolancha arrollara una zodiac de la Guardia Civil, acabando con la vida de dos de sus agentes. Los narcos embistieron de seis pasadas a Miguel Ángel y David, provocando su muerte al instante. El ministro fue acusado por todos los grupos en la oposición de haber intentado «ocultar pruebas» sobre el asesinato de ambos miembros de la Benemérita.

‘Caso Koldo’

En sede parlamentaria, el ministro de Interior afirmó de manera rotunda que la compra de material sanitario durante la pandemia se hizo de forma legal. Ello, en un intento por desvincularse del caso Koldo después de que su número dos en el Ministerio, Rafael Pérez, reconociera que pudo «tener contactos» con personas vinculadas a la red de corrupción que obtuvo beneficios millonarios a través de la intermediación en la compra de mascarillas, entre otros elementos.

EH Bildu y ERC, en la Comisión de secretos

El Pleno del Congreso admitió en 2022 la entrada de diputados de ERC, EH Bildu, Junts y la CUP en la Comisión de secretos oficiales. Un escándalo, propiciado por la entonces presidenta socialista de la Cámara Baja, Meritxell Batet, en connivencia con el Ejecutivo de Sánchez.

Fuga de Carles Puigdemont

El juez del Tribunal Supremo (TS), Pablo Llarena, puso en tela de juicio el papel del dispositivo desplegado por Marlaska para proceder a la ‘no’ detención del líder de Junts, Carles Puigdemont, mientras pronunciaba un mitin en la ciudad de Barcelona el 8 de agosto de 2024. Según el instructor del procés, el Ministerio de Interior pudo detectar al prófugo de la Justicia española, que terminó finalmente en una nueva huida hasta pasar la frontera con Francia.

Cartas con balas en campaña

Un total de ocho cartas con balas fueron interceptadas en las elecciones de 2021 a la Comunidad de Madrid. Casi una decena de cartas amenazantes que iban contra el entonces candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, el propio ministro y la entonces directora de la Guardia Civil, María Gámez. La investigación judicial fue archivada porque no se encontraron datos que pudieran identificar a los autores.

Política de acercamiento a presos de ETA

Marlaska se labró su prestigio como juez en la lucha contra el terrorismo de ETA, primero en el País Vasco y más tarde en la Audiencia Nacional. A su entrada en el Ejecutivo, tras contar con el aval del PP, Sánchez puso en sus manos la política de acercamiento de los presos de la organización terrorista. Desde entonces, 112 de los 119 etarras están en cárceles próximas a su tierra natal.

Manifestaciones en Ferraz

La disolución con gases lacrimógenos de las manifestaciones en Ferraz contra el Gobierno producidas en noviembre de 2024, convocadas por la sociedad para pedir la dimisión de Pedro Sánchez, cercaron de nuevo al titular de la cartera de Interior. Una acción policial, ordenada por Marlaska, que provocó graves daños entre ancianos y niños.

El «bulo de Malasaña»

El conocido como «bulo de Malasaña» hace referencia a una denuncia falsa que, en septiembre de 2021, interpuso un joven de 20 en Madrid afirmando ser víctima de una agresión homófoba por parte de una decena de encapuchados en dicho barrio de Madrid. Según su escrito, le habían grabado la palabra «maricón» con una navaja en uno de sus glúteos.

El caso, que tuvo una enorme repercusión política y mediática, terminó siendo archivado tras no encontrar los agentes de la Policía Nacional ningún testigo de la presunta agresión. Ello, después de que el Gobierno al completo se hubiese hecho eco del suceso dando veracidad a sus argumentos.

Fiestas del Orgullo

En el año 2019, coincidiendo con las fiestas del orgullo LGTBI, Interior fabricó un informe policial para ocultar las coacciones a varios dirigentes del extinto Ciudadanos. Un atestado fake que eliminó todo tipo de agresiones contra los miembros de la formación naranja y que cargaba sobre ellos los intentos de provocación contra los participantes de la marcha del orgullo como parte de una «acción mediática y publicitaria».

Hacinamiento de sin papeles en Barajas

En el año 2024, se produjo un «cuello de botella» en el Aeropuerto de Barajas después de que cientos de solicitantes de asilo, en su mayoría de origen africano y latinoamericano, quedaran retenidos en condiciones de hacinamiento e insalubridad por no poder tramitar sus demandas.

La cinta de correr

La Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial adquirió en marzo de 2021 «una cinta de correr» valorada en 2.800 euros con el fin de colocarla en la vivienda donde reside el titular de Interior. Un inmueble, costeado por el Estado, que se encuentra ubicado en una de las sedes del organismo público del Paseo de la Castellana de Madrid.

La DANA de Paiporta

El episodio vivido tras la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a los reyes Felipe VI y doña Letizia, a los afectados por la DANA en Paiporta, llevó al ministro de Interior a dar con la «minoría violenta» que, durante el recorrido, intentó agredir al líder socialista del Ejecutivo. Lo cierto es que él no recibió golpe alguno, fue apartado de la multitud una vez comenzó la lluvia de barro contra la comitiva.

Desmantelamiento de OCON-Sur

El desmantelamiento del OCON-Sur, el Órgano de Coordinación de Operaciones contra el Narcotráfico, ha sido otro de los escándalos que ponen el foco en el ministro Marlaska. Este organismo estuvo operativo entre 2018 y 2022, el mismo tenía como objetivo combatir el narcotráfico en el Estrecho. Su disolución fue calificada por el Ejecutivo como una «reorganización» que terminó por distribuir a los agentes entre comandancias territoriales repartidas por España.

Las maletas de Delcy Rodríguez

En plena pandemia, la polémica por la visita clandestina de la líder chavista Delcy Rodríguez a Barajas, cuando tenía prohibida la entrada en el espacio Schengen, ha sido uno de los mayores escándalos que salpican a Marlaska. Aterrizó acompañada de 40 maletas, presuntamente cargadas de dinero, que se quedaron en suelo español. Fue incluso recibida por el entonces ministro de Transportes y hombre de confianza de Sánchez, José Luis Ábalos.

No fue hasta cuatro años después, en la comisión de investigación del caso Koldo que se lleva a cabo en el Senado, cuando el titular de Interior admitió que su entonces mano derecha en el ministerio, Rafael Pérez, le confesó minutos antes de la llegada de Delcy que se dirigía en un avión a España.

Fallos informáticos en extranjería

Una vez que el líder socialista del Gobierno anunció la intención de su Ejecutivo de nacionalizar a más de medio millón de inmigrantes, los servicios de extranjería, que dependen del Ministerio de Interior, empezaron a reportar fallos en los sistemas informáticos que se utilizan para realizar los trámites burocráticos.

Dirección de la Guardia Civil

Hasta en dos ocasiones apostó el socialista Marlaska por Mercedes González para el puesto de directora general de la Guardia Civil. La que fuera secretaria general del PSOE de Madrid ocupó este puesto en una primera etapa entre marzo y junio de 2023. Tras la salida del cuerpo de la Benemérita de Leonardo Marcos, fue considerada de nuevo para el cargo.