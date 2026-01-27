Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Un estudio de la Universidad Médica del Sur de Cantón, publicado en CMAJ, concluye que seguir una dieta basada principalmente en vegetales y limitar azúcares y grasas añadidas, según el modelo de la dieta planetaria EAT-Lancet, se asocia con un menor riesgo de enfermedad renal crónica (ERC). La investigación utilizó datos de 179.508 participantes del Biobanco del Reino Unido, de entre 40 y 69 años, con un seguimiento medio de 12 años, durante el cual 4.819 desarrollaron ERC. Los autores destacan que la protección renal fue especialmente notable en personas con poca exposición a espacios verdes y ciertas variantes genéticas, reforzando la importancia de la alimentación saludable como estrategia preventiva frente a la ERC.

Aunque se promueven muchas dietas basadas en vegetales, como los Enfoques Dietéticos para Detener la Hipertensión (DASH), la Dieta Mediterránea Alternativa (aMed) y otras, la dieta de salud planetaria EAT-Lancet se desarrolló para abarcar la salud humana y la sostenibilidad ambiental. Se centra en frutas, verduras, legumbres, algo de carne y lácteos, y limita el consumo de azúcares y grasas añadidas.

Un punto clave en común entre estos patrones dietéticos es su énfasis en un mayor consumo de verduras, frutas y frutos secos, y una menor ingesta de carne roja, componentes que se han asociado sistemáticamente con un menor riesgo de ERC en estudios previos.

Un aspecto distintivo de la dieta EAT-Lancet es su limitación específica de azúcares y grasas añadidas, lo que puede mitigar aún más el riesgo renal mediante la modulación de las vías de inflamación y estrés oxidativo. Estos resultados subrayan el potencial de la dieta EAT-Lancet como una estrategia dietética eficaz para la prevención de la ERC, escriben los autores.

¿Qué es la enfermedad renal crónica?

La enfermedad renal crónica (ERC) consiste en el deterioro progresivo e irreversible de la función de los riñones, que dejan de filtrar adecuadamente desechos y exceso de líquido, se considera que es crónica cuando persiste más de 3 meses y se acompaña de un filtrado glomerular estimado menor de 60 ml/min/1,73 m2. En España afecta a aproximadamente el 15 % de los adultos, y sus dos causas principales son la diabetes y la hipertensión arterial.

Identificar la enfermedad renal crónica a tiempo permite actuar para frenar su progresión. Con análisis sencillos se puede saber si hay riesgo: una analítica de sangre para calcular el filtrado glomerular estimado (FGe) y una muestra de orina para detectar albuminuria.

La colaboración activa con su nefrólogo y un equipo multidisciplinar, junto con un plan de cuidados en casa, es fundamental para mantener la mejor calidad de vida, según Clínica Universidad de Navarra.

Síntomas tempranos

La enfermedad renal crónica (ERC) puede avanzar sin señales claras durante años. Por la capacidad de compensación de los riñones, muchas personas no notan nada hasta fases avanzadas.

Nicturia (levantarse varias veces por la noche a orinar).

Cansancio y malestar general.

Pérdida de apetito y peso sin proponérselo.

Cambios en la orina (cantidad, color, espuma).

Síntomas avanzados