Mujeres y depresión: una mayoría ha tenido un problema de salud mental

Más del 70% de las mujeres asume que tiene más posibilidades de sufrir depresión que los hombres. ello se desprende de un estudio de IO Investigación, donde también se deduce que la mayoría de ellas ha tenido ya un problema de salud mental. Por esto la relación entre mujeres y depresión es realmente importante y estrecha.

Aunque se dan cifras importantes, no se pone demasiado remedio y hasta un 44% no acude a un profesional cuando es necesario. Algo que debe paliarse para que los problemas no vayan a peor.

Las mujeres y sus problemas de salud

Aunque la mayoría de mujeres ha tenido un problema de salud mental, esta encuesta va más allá y también habla sobre otras cuestiones de salud. Es decir, también revela que el 70% no sabe que son más propensas a morir a causa de un ataque al corazón que los hombres. y es que Mayo Clinic (Estados Unidos) comenta que las más afectadas por ataques cardíacos son las mujeres más jóvenes. Concretamente, las menores de 65 años tienen más posibilidades que los hombres de morir en un hospital por un ataque cardíaco.

Esto es porque pueden sufrir más probabilidades de sufrir hemorragias graves y complicaciones vasculares.

En referencia a las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), que también tienen efectos diferentes en hombres y mujeres, el 57%, no son conscientes de que las ETS les afectan más que a los hombres, pudiendo impactar más severamente en su salud e incluso provocar graves complicaciones en mujeres embrazadas. Por todo ello, el 62% de las que si recibieron información sobre salud sexual consideran que fue insuficiente.

Hay más. El 84% de las mujeres aseguran que las políticas actuales deberían mejorar, coincidiendo también en que la baja maternal actual de 16 semanas es insuficiente. Y el 60% de las mujeres afirma que las políticas impuestas por el Gobierno generan una desventaja a la hora se ser madre.

También se habla de las alternativas a tampones y compresas, ya que hasta un 70% de las mujeres conocen la copa menstrual, pero no la usan. Solo el 27% de las mujeres que la conocen, la utilizan. En el caso de las bragas anti-manchas, sólo el 15% de las mujeres que han respondido la encuesta la conocen y la utilizan.

Como vemos, hay muchos flecos todavía por esgrimir en la salud de las mujeres, y lo que más destaca es la salud mental de éstas. En los respecta sobre todo ha sufrir más depresión que los hombres.