El Plan Nacional Sobre Drogas ha publicado el informe sobre adicciones comportamentales y otros trastornos adictivos, un documento que recoge los resultados de la Encuesta sobre Uso de Drogas en Estudiantes de Enseñanzas Secundarias (ESTUDES) en relación con las adicciones sin sustancia. El trabajo de campo se realizó entre el 10 de febrero y el 10 de junio de 2025 en una muestra representativa de 35.256 estudiantes, e incorpora también los últimos datos sobre personas admitidas a tratamiento por adicciones comportamentales en España, notificados por las comunidades autónomas.

El informe revela que, aunque el consumo de pornografía entre los estudiantes de 14 a 18 años ha disminuido respecto a ediciones anteriores, más de la mitad de los jóvenes encuestados declara haberla utilizado en el último año, y un 4,1% presenta un uso problemático, con prevalencia claramente superior en chicos (7,2% frente a 1% en chicas). Por el contrario, los juegos de azar, tanto online como presenciales, muestran un incremento en la participación y en el posible juego problemático, especialmente entre los chicos: un 13% ha jugado online y un 20,9% presencialmente, y el 8,4% de los jóvenes presenta indicios de juego problemático.

El tipo de juego varía por sexo, con apuestas deportivas y ruleta predominando entre los chicos, mientras que las chicas optan más por bingo y loterías. Estos cambios reflejan una evolución en los patrones de adicción juveniles que requiere estrategias específicas de prevención y educación adaptadas a cada riesgo.

Objetivo del informe

El principal objetivo de este informe es conocer la situación actual y la evolución de las adicciones comportamentales en España, concretamente en relación con el juego de azar, el uso problemático de internet y redes sociales, la posible adicción a videojuegos y el uso de pornografía, para evaluar su impacto en los hábitos y la salud mental de la población joven.

Para la encuesta, se consideró que se practica juego de azar cuando se cumplen estas tres condiciones:

La persona que juega participa apostando dinero.

Existe un resultado incierto sobre los hechos sobre los que se apuesta.

Los premios son evaluables económicamente.

Participación en juegos de azar

En 2025, el 13% de los estudiantes de secundaria jugó a juegos de azar online, y un 20,9% de forma presencial, cifras superiores a las de 2023 y 2021.

En ambas modalidades, los valores son mayores en chicos que en chicas:

Online: 20,7% hombres vs 5,3% mujeres

Presencial: 29,5% hombres vs 12,3% mujeres

La prevalencia del juego de azar aumenta con la edad, salvo en las chicas que juegan online.

El tipo de juego también difiere por sexo:

Online: las chicas juegan principalmente a bingo y ruleta online, mientras que los chicos prefieren ruleta online y apuestas deportivas.

Presencial: las chicas participan más en bingo y loterías, mientras que los chicos se decantan por ruleta y máquinas de azar.

En ambas modalidades, los chicos gastan más dinero que las chicas, y los jugadores online invierten más que los presenciales.

Juego problemático

El informe indica un aumento del posible juego problemático entre estudiantes de 14 a 18 años, especialmente entre los chicos:

El 8,4% en 2025 vs 6% en 2023

Entre quienes juegan online: 27,7% en 2025 vs 23,5% en 2023

La prevalencia es mayor entre quienes juegan con frecuencia (diaria o semanal) y gastan más dinero, especialmente a partir de 61 euros en un solo día. Los juegos de tipo III (apuestas deportivas, máquinas de azar, juegos de cartas con dinero o ruleta) presentan 27% de juego problemático, frente a 8% y 9,6% en juegos de tipo I y II.

Uso problemático de internet y redes sociales

Internet: se reduce 2,5 puntos porcentuales en mujeres (23,4% en 2025 vs 2023), pero sigue siendo mayor que en hombres (15,5%).

Redes sociales: 15,3% de los estudiantes presentan un uso problemático, ligeramente superior en chicas (15,7%).

Videojuegos: el uso se mantiene alto (84,4%), con prevalencia mayor en chicos (96,8% vs 71,8%). Posible adicción: 8,6% hombres vs 1,8% mujeres.

Pornografía: disminuye respecto a años anteriores, pero más de la mitad de los jóvenes la ha usado en el último año. Uso problemático: 4,1% de los estudiantes (7,2% chicos vs 1% chicas).

Admisiones a tratamiento por adicciones comportamentales

El indicador comenzó a recogerse en 2021.

En 2023 se registraron 4.916 admisiones, algo superior a 2022 (4.670).

La mayoría de las admisiones corresponden a hombres (87%), principalmente por adicción al juego (81%), seguidos de trastornos relacionados con videojuegos, redes sociales y otros dispositivos digitales (9%).