Jesús Saldaña, un joven médico cardiólogo malagueño que ejercía en el Hospital Universitario La Paz de Madrid, figura entre las personas desaparecidas tras el trágico accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba) la tarde del 18 de enero de 2026.

Saldaña, formado en la Universidad de Málaga, viajaba solo en un tren de la compañía Iryo que cubría la ruta entre Málaga y Madrid cuando, a las 19:45 h, el convoy descarriló e impactó con otro tren Alvia en sentido contrario, en lo que se ha convertido en uno de los accidentes ferroviarios más graves en España en años.

Desde entonces, no se ha podido confirmar su paradero ni su estado. Su familia —incluida su hermana, también sanitaria— ha recorrido hospitales en Córdoba y ha contactado con servicios de emergencia sin obtener noticias claras. Aunque lograron recuperar su teléfono móvil, este no ha servido para localizarlo.

Mi amigo Jesús Saldaña, cardiólogo en el hospital La Paz, iba en uno de los vagones Iryo accidentados. No sabemos nada de él desde tuvo lugar el accidente. Si alguien tiene alguna noticia sobre él, le ruego que me escriba. Agradezco mucho la difusión. pic.twitter.com/2LZBKrOPLM — Ignacio Álvarez (@ialvarez95) January 19, 2026

Amigos, compañeros de profesión y allegados han difundido mensajes en redes sociales pidiendo colaboración para encontrarlo, describiéndolo como «una enorme persona y profesional» y manteniendo la esperanza pese a las horas transcurridas sin noticias de él.

Mientras tanto, las autoridades continúan las labores de identificación de víctimas, rescate y atención a heridos, en un siniestro que ha dejado decenas de muertos, numerosos heridos y múltiples desaparecidos aún por localizar.