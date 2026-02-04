Fact checked

La Comunidad de Madrid adquirirá 790.000 dosis de vacunas para reforzar la prevención frente al herpes zóster y las patologías causadas por el neumococo. El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy la adjudicación de los contratos correspondientes, con un presupuesto cercano a los 86,5 millones de euros.

El primero de ellos, dotado con 80 millones, permitirá la compra de 640.000 viales destinados a la inmunización frente al herpes zóster durante los próximos dos años. Gracias a esta actuación, la sanidad pública madrileña alcanzará el objetivo de proteger a toda la población de entre 65 y 80 años, así como a las personas que presentan determinadas condiciones de riesgo. Madrid será, además, la única región de España que administrará esta vacuna a estos grupos de población a lo largo de este año.

Esta medida fue incorporada en 2022 al Calendario de Vacunación a lo largo de toda la vida por la Dirección General de Salud Pública. La incidencia del herpes zóster se incrementa con la edad, al igual que la probabilidad de sufrir

complicaciones de mayor gravedad, entre ellas la neuralgia posherpética.

El segundo contrato, con una inversión de casi 6,5 millones de euros, permitirá disponer de 150.000 dosis de vacuna neumocócica conjugada quincevalente, que se administrarán a lo largo de 2026. El objetivo es alcanzar una cobertura del 100% entre la población infantil para la que está indicada, especialmente los menores de un año, que reciben la pauta a los 2, 4 y 11 meses, así como los

menores de hasta 18 años con condiciones de riesgo.

La inmunización constituye la herramienta más eficaz para proteger frente a los efectos de la bacteria y de sus manifestaciones más graves, como la enfermedad invasiva por neumococo, además de contribuir a la reducción del uso de antibióticos y, con ello, de la aparición de resistencias a los mismos. El pasado año la Consejería de Sanidad administró 375.000 dosis contra el herpes zóster y 286.154 contra el neumococo (infantil y adulto).